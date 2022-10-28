Такий висновок напрошується з опису вакансії в одній з внутрішніх студій компанії.

Раніше в мережі неодноразово з'являлися натяки на створення нової частини Uncharted. Креативний директор Lost Legacy з Naughty Dog Шон Ескейг говорив, що студія хоче побачити розширення всесвіту. А в квітні Крістіна-Марія Дрейк Макбреарті приєдналася до компанії як головний рекрутер. На своїй LinkedIn сторінці вона повідомила, що пишається можливістю продовжувати спадщину Uncharted. Нещодавно до цього переліку приєднався ще один натяк на створення продовження серії.

San Diego Studio, одна з внутрішніх команд Sony, розмістила вакансію стажера-геймдизайнера на офіційному сайті. В описі сказано, що ідеальний кандидат повинен мати ступінь бакалавра або магістра в акредитованому університеті за однією з перерахованих спеціальностей. Але куди більш цікаво, чим буде займатися стажер.

Початківець-геймдизайнер отримає можливість попрацювати разом з Naughty Dog над "улюбленою багатьма франшизою". Тут є лише два варіанти — Jak and Daxter або Uncharted. Однак перший варіант малоймовірний, оскільки це не особливо популярна серія, яка заморожена з 2009 року.

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Існує ймовірність, що San Diego Studio працює з PlayStation Studios Visual Arts і Naughty Dog. Фахівці з двох згаданих студій об'єдналися в команду для створення нової гри з "високою якістю графіки і захоплюючим досвідом". Ця інформація теж просочилася завдяки опису вакансії.

Серія Uncharted — основні подробиці

Перша частина франшизи вийшла в 2007 році на PlayStation 3. Зараз серія включає вісім ігор — чотири основних і стільки ж відгалужень.

Останній проект у всесвіті Uncharted з підзаголовком Lost Legacy з'явився на світ в 2017 році. І протягом останніх п'яти років не було ніякої офіційної інформації про підготовку продовження.

Нещодавно збірник Uncharted: Legacy of Thieves Collection, який включає четверту частину і Lost Legacy, вийшов на ПК. Він показав найслабший старт серед усіх проектів Sony. Максимальний онлайн в Steam склав майже 11 тисяч чоловік.

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