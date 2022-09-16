Компанія також розкрила особливості версії для персональних комп'ютерів.

Sony і Naughty Dog випустили трейлер Uncharted: Legacy of Thieves Collection, в якому розкрили дату релізу збірника на ПК та основні особливості версії для персональних комп'ютерів. А пізніше розробники оголосили системні вимоги.

Витік, який стався в Epic Games Store, підтвердився. Комплект з Uncharted 4: A Thief's End і Uncharted: The Lost Legacy стане доступний на ПК 19 жовтня. Ціна для українських користувачів — 1199 гривень в Steam і Epic Games Store.

Що стосується особливостей ПК-версій ігор, то їх не так багато. Розробники реалізували роздільну здатність 4К, підтримку ультрашироких моніторів, змінну кадрову частоту і можливість підключення контролера DualSense.

Відео дня

Мінімальні вимоги (720р, 30 кадрів/с, середні налаштування)

ОС: Windows 10 (версія 1903 або новіша);

процесор: Intel Core i5-4430 або AMD Ryzen 3 1200;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 на 4 Гбайт або AMD Radeon R9 290X на 4 Гбайт;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 126 Гбайт (рекомендується SSD).

Рекомендовані вимоги (1080p, 30 кадрів/с, високі налаштування)

ОС: Windows 10 (версія 1903 або новіша);

процесор: Intel Core i7-4770 або AMD Ryzen 5 1500X;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 Гбайт або AMD Radeon RX 570 на 4 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 126 Гбайт (SSD).

Продуктивність (1440p, 60 кадрів/с, високі налаштування)

ОС: Windows 10 (64-бітна);

процесор: Intel Core i7-7700K або AMD Ryzen 7 3700X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 на 8 Гбайт або AMD Radeon RX 5700 XT на 8 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 126 Гбайт (SSD).

Ультра (4K, 60 кадрів/с, максимальні налаштування)

ОС: Windows 10 (64-бітна);

процесор: Intel Core i9-9900K або AMD Ryzen 9 3950X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 на 10 Гбайт або AMD Radeon RX 6800 на 16 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 126 Гбайт (SSD).

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