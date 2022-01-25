Представник компанії розповів про кількість розробників, відтік кадрів, стару версію гри та інше.

Автор YouTube-каналу "Неважливо, Хто " взяв інтерв'ю у PR-менеджера GSC Game World Захара Бочарова. У розмові зайшла мова про кількість розробників S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, плинність кадрів, потенційний ремейк першої частини та інше.

Читайте такожЧутки: S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесуть на 2023 рік – у гри проблеми з рушіємЗа словами PR-менеджера, зараз над продовженням знаменитої постапокаліптичної франшизи трудяться 300 осіб, у тому числі фрілансери. Плинності кадрів в GSC Game World немає, а чутки про це перебільшені. Окремі люди приходять і залишають команду, але така ситуація нормальна для будь-якої компанії в ігровій індустрії. Захар Бочаров також спростував дані про те, що S.T.A.L.K.E.R. 2 створюється розробниками без належного досвіду в ААА-сфері. Однак ми в УНІАН вивчили резюме багатьох провідних авторів гри. І вони дійсно раніше не брали участь у виробництві блокбастерів.

Ще Захар Бочаров згадав про стару версію S.T.A.L.K.E.R. 2 зразка 2012 року. Згідно з його заявою, минулі напрацювання не використовуються при створенні сиквела. Всі дизайн-документи для гри писалися заново. Правда, окремі елементи зі старої версії, наприклад, макове поле, з'являться в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Про що ще розповів Захар Бочаров

У GSC Game World обговорювався випуск ремастера або ремейка Shadow of Chernobyl, але поки що студії нічого анонсувати.

Була також ідея випустити настільну гру S.T.A.L.K.E.R., однак це лише потенційні плани.

За словами Бочарова, перша частина серії ще отримає патчі, які виправлять різні проблеми.

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