Автор YouTube-каналу "Неважливо, Хто " взяв інтерв'ю у PR-менеджера GSC Game World Захара Бочарова. У розмові зайшла мова про кількість розробників S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, плинність кадрів, потенційний ремейк першої частини та інше.
Читайте такожЧутки: S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесуть на 2023 рік – у гри проблеми з рушіємЗа словами PR-менеджера, зараз над продовженням знаменитої постапокаліптичної франшизи трудяться 300 осіб, у тому числі фрілансери. Плинності кадрів в GSC Game World немає, а чутки про це перебільшені. Окремі люди приходять і залишають команду, але така ситуація нормальна для будь-якої компанії в ігровій індустрії. Захар Бочаров також спростував дані про те, що S.T.A.L.K.E.R. 2 створюється розробниками без належного досвіду в ААА-сфері. Однак ми в УНІАН вивчили резюме багатьох провідних авторів гри. І вони дійсно раніше не брали участь у виробництві блокбастерів.
Ще Захар Бочаров згадав про стару версію S.T.A.L.K.E.R. 2 зразка 2012 року. Згідно з його заявою, минулі напрацювання не використовуються при створенні сиквела. Всі дизайн-документи для гри писалися заново. Правда, окремі елементи зі старої версії, наприклад, макове поле, з'являться в S.T.A.L.K.E.R. 2.
Про що ще розповів Захар Бочаров
- У GSC Game World обговорювався випуск ремастера або ремейка Shadow of Chernobyl, але поки що студії нічого анонсувати.
- Була також ідея випустити настільну гру S.T.A.L.K.E.R., однак це лише потенційні плани.
- За словами Бочарова, перша частина серії ще отримає патчі, які виправлять різні проблеми.