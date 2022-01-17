Інформацією поділилося неперевірене джерело, тому до неї краще ставитися зі скепсисом.

Тиждень тому український блогер OLDboi заявив, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl перенесуть. Джерела УНІАН підтвердили цей інсайд, а через кілька днів GSC Game World офіційно повідомила про рішення відкласти гру до 8 грудня. Однак, за відомостями авторів YouTube-каналу XGTV, проект взагалі не вийде в 2022 році. S.T.A.L.K.E.R. 2 нібито перенесуть на 2023-й через технічні проблеми і плинність кадрів. Правда, зазначене джерело раніше не публікувало достовірних витоків, тому до свіжих даних краще поставитися з часткою скепсису.

Читайте такожВиробник локшини швидкого приготування винахідливо пожартував над S.T.A.L.K.E.R. 2Згідно із заявою XGTV, фінальне бачення сиквела сформувалося в стінах GSC Game World тільки півтора роки тому. У команді багато новачків, а для частини з них S.T.A.L.K.E.R. 2 стала першою грою, над якою вони працюють. При цьому в компанії спостерігається плинність кадрів. Студія нібито звільняє розробників, як тільки вони виконають свої завдання. Окремо підкреслюється проблема з Unreal Engine 5. Перехід на новий рушій змусив переробляти безліч старих матеріалів, а фахівців, знайомих з UE5, сильно не вистачає. Через це сиквел перенесуть на 2023 рік, однак більш точні терміни блогери не вказали.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра поєднує елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

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