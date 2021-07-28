На підтримку розробників деякі ігрові ЗМІ та YouTube-канали тимчасово припиняють висвітлювати ігри Blizzard – ситуацію прокоментував Боббі Котик, CEO компанії

Сьогодні, 28 липня, співробітники Blizzard планують влаштувати страйк біля штаб-квартири компанії в Ірвайні (Каліфорнія). Мітинг розпочнеться о 10:00 за тихоокеанським часом, тобто о 20:00 за Києвом.

Як передає Bloomberg, причиною страйку стала реакція керівництва на позов проти Blizzard. Днями Каліфорнійський департамент справедливого працевлаштування та розміщення подав до суду на Activision Blizzard. У позові йдеться про те, що жінки піддаються постійним сексуальним домаганням і дискримінації на роботі. Згадується навіть випадок, коли одна співробітниця компанії наклала на себе руки під час відрядження зі своїм начальником. Передбачається, що раніше вона піддалася знущанням, коли в офісі поширювали її особисті фото.

У відповідь на це керівництво Blizzard заявило, що описане в позові не відображає поточної ситуації в компанії. Однак співробітники не згодні з цим твердженням. Вони вимагають більш справедливого ставлення до себе, пише The Verge.

"Ми вважаємо, що наші цінності як співробітників невірно відображаються у словах і діях нашого керівництва", – йдеться в заяві організаторів.

Понад 2600 співробітників Blizzard підписали звернення до керівництва. Вони вимагають наступне:

Скасувати примусові арбітражні застереження в контрактах нинішніх і майбутніх співробітників.

Змінити процеси найму і просування співробітників по службі. Працівники Blizzard стверджують, що поточна практика призвела до того, що жінки, зокрема темношкірі та трансгендери, а також небінарні люди та інші меншини схильні до гендерної дискримінації. І їх рідше просувають по службі в порівнянні з чоловіками.

Публікувати дані про зарплати і просування по службі всіх співробітників Blizzard, незалежно від їх статі або національності.

Дозволити цільовій групі з питань різноманітності, рівності та інклюзивності найняти сторонню організацію для аудиту виконавчого персоналу. Це потрібно, щоб визначити, "як поточна політика компанії не змогла запобігти переслідуванню співробітників, і запропонувати нові рішення для цієї проблеми".

Після оголошення страйку, про ситуацію вперше висловитися генеральний директор Activision Blizzard Боббі Котик. Він визнав, що спочатку компанія не приділила належної уваги проблемі.

"Мені дуже шкода, що ми не проявили належного співчуття і розуміння", – заявив Боббі Котик.

Blizzard буде співпрацювати з юридичною фірмою WilmerHale. Сюди за підтримкою і допомогою зможуть анонімно звернутися всі співробітники компанії, які відчують, що їх права порушені або їм стало "незручно" на робочому місці.

Також Котик анонсував п'ять змін, спрямованих на поліпшення робочих обставин у компанії:

Підтримка співробітників – розслідування кожної претензії працівників, і вжиття відповідних заходів.

Сесії зі співробітниками, де вони зможуть висловитися і розповісти про проблеми.

Кадрові перестановки – пройде оцінка всіх менеджерів і керівників компанії.

Перегляд процесу найму співробітників.

Зміна ігор компанії – якщо спільнота гравців вважатиме той чи інший контент в іграх Blizzard недоречним, його видалять з гри.

На підтримку співробітників Blizzard також висловилися деякі YouTube-канали та видання. Так портал The Gamer та канал GameXplain прийняли рішення тимчасово не писати про ігри Activision та Blizzard.

Також незадовго до початку страйку хтось зі співробітників заклеїв три гасла з цінностями компанії, серед яких такі, як "Кожен голос має значення", "Лідерство означає відповідальність", а також Play Nice, Play Fair, що означає рівноправність і взаємоповагу в іграх.

Автор: Сергій Коршунов