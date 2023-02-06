Проект назвали RPG в чарівному світі, про яку багато хто мріяв.

До виходу оглядів Hogwarts Legacy представник видання IGN попереджав, що оцінки гри можуть занизити через острах потрапити під критику національних меншин у зв'язку з висловлюваннями Джоан Роулінг про трансгендерів. Однак рецензії від західної преси вже з'явилися, і більшість з них захоплені.

На Metacritic (PS5-версія) на момент написання новини проект має 86 балів після 40 журналістських матеріалів. Схожа ситуація спостерігається на сторінках ПК і Xbox Series X — 83 і 89 балів на основі 9 і 11 оглядів відповідно.

Журналістам сподобалася більшість аспектів Hogwarts Legacy. Окремі видання назвали гру тієї самою RPG в чарівному всесвіті "Гаррі Поттера", про яку багато хто мріяв з дитинства. Похвалу також отримали бойова система, деталізований світ, атмосфера і різноманітність контенту. А з мінусів виділили шорсткості в частині механік через величезну кількість занять. Витяги з рецензій окремих видань присутні нижче.

Відео дня

Screen Rant (4,5 з 5): "Hogwarts Legacy — це чудова гра, наповнена пригодами, заняттями та секретами. Школа та околиці чудово відтворені, і гравці легко проведуть багато годин у химерній пишності цього чарівного світу".

Metro GameCentral (8 з 10): "Справді чарівна рольова гра, історична обстановка якої звільняє її від обмежень, накладених книгами та фільмами, з відкритим світом, який розважає незалежно від того, наскільки вам дорогий вихідний матеріал".

NME (3 з 5): "Гра Hogwarts Legacy є захоплюючою і робить багато речей правильно, але вона вже здається дещо застарілою, що, безсумнівно, є наслідком шестирічного циклу розвитку. Це приголомшливий спосіб відчути Гогвортс та його околиці і, мабуть, найкращий виступ для шанувальників всесвіту, незалежно від формату. Чесно кажучи, це виняткова частина фан-сервісу та любовне відтворення, яке через продуктивність та застарілий дизайн не зовсім поєднується".

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

Вас також можуть зацікавити новини: