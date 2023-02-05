Відповідь вийшла негативною.

У книгах про Гаррі Поттера є романтичні лінії, наприклад, між Роном і Герміоною. А ось в Hogwarts Legacy, майбутній грі у всесвіті Джоан Роулінг, така можливість не передбачена.

Про це розповіли Мойра Скваєр і Келлі Мерфі зі студії Avalanche Software в інтерв'ю німецькому сайту GamePro. Творці заявили, що романтичні стосунки було б "важко реалізувати". У Hogwarts Legacy присутній вибір статі, але головному герою або героїні в будь-якому випадку буде лише 15 років. Тому всі любовні лінії довелося б створювати в підліткових рамках.

"Є речі, які ми просто не хотіли торкатися тематично", — повідомила Мерфі. Однак користувачі все ж будуть налагоджувати і зміцнювати відносини з компаньйонами. Кожен факультет Гогвартсу має персонажів, з якими можна взаємодіяти. Вони видають персональні доручення і винагороджують за виконання цих квестів. Місії соратників стануть однією з відмінних рис факультетів.

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Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

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