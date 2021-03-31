Студія Warner Bros вирішила випустити фільм на тиждень пізніше – 23 квітня.

Кінокомпанія Warner Bros перенесла прем'єру фільму за мотивами відомого файтинга Mortal Kombat. Стрічка вийде в кінотеатрах та на стрімінговому сервісі HBO Max 23 квітня.

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Як повідомило видання Variety, таке рішення студія могла прийняти, щоб дати додатковий тиждень для прокату іншого свого блокбастера – «Ґодзілла проти Конга».

Втім, в Україні прем'єра екранізації Mortal Kombat все ще призначена на стару дату – 15 квітня. При цьому через локдаун багато кінотеатрів, в тому числі й в Києві, не працюють.

Трейлер екранізації Mortal Kombat

Про фільм Mortal Kombat

Стрічка створена за мотивами однойменного файтингу. Головним героєм картини виступає Коул Янг – боєць MMA, якого зіграв Льюїс Тан (серіал "У пустелі смерті"). За сюжетом чаклун Шанг Цунг відкриває полювання на героя. У спробах врятуватися Янг потрапляє до храму бога грому – Рейдена. Тут він разом з іншими бійцями буде тренуватися, щоб захистити Земне царство.

У фільмі зіграли Хіроюкі Санада ("Месники: фінал"), Джо Таслім ("Рейд"), Таданобу Асано ("Тор: Рагнарек") та інші актори. Режисер Саймон МакКуойд обіцяє, що фільм відповідатиме духу серії кривавих файтингов.

Стрічка вже отримала віковий рейтинг 18+.

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Автор: Сергій Коршунов