Разом зі стрічкою за мотивами знаменитої пригодницької гри Sony перенесла ще чотири своїх фільма.

Кінокомпанія Sony Pictures оголосила про перенесення прем'єри фільму за мотивами гри Uncharted. Стрічка, в якій зіграв Том Холланд ("Людина-павук: Повернення додому") мала вийти 8 жовтня 2021 року, проте її відклали до 11 лютого 2022 року.

Як передає видання IGN, разом з Uncharted компанія вирішила відкласти прем'єри ще чотирьох своїх фільмів, серед яких "Мисливці за привидами: Спадкоємці" та "Морбіус" з Джаредом Лето. Ймовірною причиною ЗМІ називають погані збори блокбастерів під час пандемії.

Детально про фільм Uncharted

Стрічка знята за мотивами однойменної серії ігор від студії Naughty Dog. Майбутня екранізація розповість про юність мисливця за скарбами на ім'я Нейтан Дрейк. Його зіграв Том Холланд. А роль наставника головного героя виконав Марк Уолберг. У фільмі також знявся Антоніо Бандерас – імовірно він втілив образ антагоніста картини.

У екранізації ще на етапі виробництва шість разів змінювалися постановники. У підсумку режисерське крісло зайняв Рубен Флейшер, який зняв такі стрічки, як "Ласкаво просимо до Zомбіленду" та "Веном".

Через пандемію коронавірусу зйомки кілька разів відкладалися. В результаті знімальний процес завершився лише у жовтні 2020 року.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов