Том Холланд в образі головного героя фільму Uncharted / фото instagram.com/tomholland2013
Кінокомпанія Sony Pictures оголосила про перенесення прем'єри фільму за мотивами гри Uncharted. Стрічка, в якій зіграв Том Холланд ("Людина-павук: Повернення додому") мала вийти 8 жовтня 2021 року, проте її відклали до 11 лютого 2022 року.
Як передає видання IGN, разом з Uncharted компанія вирішила відкласти прем'єри ще чотирьох своїх фільмів, серед яких "Мисливці за привидами: Спадкоємці" та "Морбіус" з Джаредом Лето. Ймовірною причиною ЗМІ називають погані збори блокбастерів під час пандемії.
Детально про фільм Uncharted
- Стрічка знята за мотивами однойменної серії ігор від студії Naughty Dog. Майбутня екранізація розповість про юність мисливця за скарбами на ім'я Нейтан Дрейк. Його зіграв Том Холланд. А роль наставника головного героя виконав Марк Уолберг. У фільмі також знявся Антоніо Бандерас – імовірно він втілив образ антагоніста картини.
- У екранізації ще на етапі виробництва шість разів змінювалися постановники. У підсумку режисерське крісло зайняв Рубен Флейшер, який зняв такі стрічки, як "Ласкаво просимо до Zомбіленду" та "Веном".
- Через пандемію коронавірусу зйомки кілька разів відкладалися. В результаті знімальний процес завершився лише у жовтні 2020 року.