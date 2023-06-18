Для отримання "платини" знадобиться пройти проєкт двічі.

До релізу масштабних ігор в Мережі нерідко з'являється список трофеїв. Така неприємність трапилася і з Final Fantasy XVI. Завдяки цьому стала відома важлива інформація про гру.

Всього в проєкті буде 50 досягнень: 1 платинове, 3 золотих, 6 срібних і 40 бронзових. Частина з них присвячені сюжету і дають певне уявлення про історію. Наприклад, завдяки трофеям стало відомо, що в оповіді будуть флешбеки. А ще головний герой отримає деяку могутню силу.

Ряд досягнень пов'язаний з битвами. Для отримання багатьох з них необхідно перемагати ворогів певними способами — в повітрі, за допомогою страт, завдяки використанню конкретних прийомів тощо. Окремий трофей передбачено за перемогу над босом без отримання шкоди.

Відео дня

Остання категорія досягнень — це збирання та створення предметів. Потрібно крафтити різне спорядження, витрачати валюту, знаходити ресурси тощо. А ще варто згадати милий трофей за те, що головний герой п'ять разів погладить собаку в своєму сховищі.

Final Fantasy XVI — детальніше про гру

Це продовження однієї з найвідоміших серій японських екшен-RPG. Шістнадцята частина, як і всі попередні, буде самостійною грою і розповість окрему історію.

Події сюжету Final Fantasy XVI розгортаються в світі під назвою Валістея, який поділено на шість королівств. У центрі оповіді боротьба з поширенням чуми і розповідь про долю домінантів. Останні виступають носіями Ейконів — гігантських чарівних істот.

Геймплей в Final Fantasy XVI рясніє різноманітністю. Користувачі зможуть битися, в тому числі з використанням Ейконів, досліджувати світ, збирати і покращувати екіпіровку, прокачувати навички, виконувати завдання союзників тощо.

Final Fantasy XVI вийде 22 червня 2023 року ексклюзивно на PS5.

Вас також можуть зацікавити новини: