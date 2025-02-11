Анонсовано нову презентацію Playstation – покажуть багато ігор, можливо, навіть Bloodborne

Трансляція пройде в ніч на 13 лютого і триватиме понад 40 хвилин.

Sony повідомила, що настав час для нового State of Play. Захід розпочнеться 13 лютого о 00:00 за київським часом і триватиме 40 хвилин.

За цей час обіцяють поділяться новими подробицями про прийдешні ігри для PS5. Судячи з тривалості презентації, на глядачів, зокрема, чекають анонси.

Лютневий State of Play: які ігри покажуть

У Sony не зробили жодних натяків на те, що конкретно покажуть на прийдешній State of Play, але є кілька очевидних кандидатів. Наприклад, новий трейлер Death Stranding 2 з датою релізу. Днями Кодзіма показав фрагмент нового трейлера і заявив, що ролик зараз на фінальному етапі.

Також очікується анонс перевидання старих частин God of War, в яких Кратос подорожував Грецією. Ці чутки ходять уже давно, проте різко активізувалися напередодні заходу.

Можливо, анонсують ремейк Bloodborne. Нещодавно Sony стала найбільшим акціонером Kadokaws, материнської компанії FromSoftware, а в останні тижні почала блокувати фанатський контент за грою. Та й 10-річний ювілей уже наступного місяця.

Відео дня

Трансляція пройде на YouTube, Twitch і TikTok.

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