Sony зробила безліч гучних анонсів.

У ніч з 24 на 25 вересня Sony провела конференцію State of Play, на якій розкрила нові подробиці про вже анонсовані ігри, а також презентувала кілька новинок.

Ghost of Yotei

Ghost of Tsushima отримає сиквел під назвою Ghost of Yotei. Дії гри відбудуться через майже 400 років після оригіналу на острові Хоккайдо. Про новий сюжет, головну героїню і технічний бік гри ви можете дізнатися в нашій статті.

Playstation 5 Pro

Sony продовжує просувати Playstation 5 Pro, презентувавши трейлер із лінійкою ігор для консолі.

Також було анонсовано нове оформлення для Playstation 5 і Dual Sense, яке отримало назву Chroma.

Horizon Zero Dawn Remastered

Перша частина Horizon все таки отримає ремастер. Нагадаємо, що нещодавно розкрився факт розробки оновленої версії гри, після того як проєкт отримав віковий рейтинг.

Horizon Zero Dawn Remastered отримає оновлені текстури, анімації та звук, також додадуть підтримку фіч геймпадів Dual Sence. Реліз заплановано на 31 жовтня. Власники оригінальної гри можуть придбати ремастер за 10 доларів.

LEGO Horizon Adventures

Крім ремастера, Horizon отримає LEGO спін-офф. Реліз заплановано на 14 листопада.

Dynasty Warriors Origin

Нова частина класичної серії слешерів вийде 17 січня 2025 року.

Stellar Blade - NieR: Automata DLC

Stellar Blade отримає DLC, яке дасть змогу головній героїні приміряти вбрання 2B з NieR: Automata.

Monster Hunter Wilds

Нова частина серії Monster Hunter отримала трейлер із датою релізу. Почати полювання на монстрів можна буде 28 лютого 2025 року.

Також відразу після конференції розробники опублікували системні вимоги гри.

Мінімальні

Операційна система: Windows 10

Процесор: Intel Core i5-10600/Intel Core i3-12100F/AMD Ryzen 5 3600

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super/AMD Radeon RX 5600 XT

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Місце на SSD: 140 ГБ

Рекомендовані

Операційна система: Windows 10

Процесор: Intel Core i5-11600K/Intel Core i5-12400/AMD Ryzen 5 3600X/AMD Ryzen 5 5500

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super/NVIDIA GeForce RTX 4060/AMD Radeon RX 6700 XT

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Місце на SSD: 140 ГБ

Legacy of Kain: Soul Reaver Remastered

Витік підтвердився і ремастер класичних Legacy of Kain: Soul Reaver дійсно вийде 10 грудня. Детальну інформацію про перевидання можна почитати в нашому матеріалі.

Towers of Aghasba

Towers of Aghasba - пригодницький екшн у відкритому світі від третьої особи, розроблений маленькою командою Dreamlit Inc. Гравцям належить побудувати цивілізацію на безлюдному острові зі своєю унікальною екосистемою.

Fear the Spotlight

Ще один інді-проект, цього разу в жанрі хорор. Fear the Spotlight - це сурвайвл-хоррор виконаний у стилі класичних хоррорів 90-х, на кшталт Silent Hill і Resident Evil.

Hitman World of Assassination VR

Hitman World of Assassination отримає VR версію. Розробники обіцяють 21 карту для проходження. Реліз заплановано на грудень.

Alan Wake 2 - Lake House

Alan Wake 2 отримає сюжетне DLC Lake House, яке з'єднає сюжет гри з іншою грою Remedy Control.

Dragon Age: The Veilguard

Bioware показала шматочок геймплея Dragon Age: The Veilguard. На презентації представили битву з босом-драконом, а також показали білд персонажа-мага з великим деревом навичок.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Beat `em up по Черепашках-ніндзя, виконаний у ретро-стилі, отримає сюжетне DLC з новими героями.

Palworld

Palworld все таки вийшла на Playstation 5. Грі не завадила історія з позовом від Nintendo.

Metro Awakening

VR-проект у всесвіті Metro обзавівся датою релізу: 7 листопада. Гра стане приквелом до найпершої частини ігрової серії. Більш докладно читайте в нашому матеріалі.

Hell is Us

Показали геймплейний трейлер нової гри Жонатана Жак-Беллета, арт-директора останніх Deus Ex. Реліз планується на 2025 рік, а детальніше про саму гру читайте в нашій статті.

The Midnight Walk

Ще один VR-проект, адвенчура в художньому стилі Тіма Бертона. Реліз заплановано на весну 2025 року.

Astro Bot

Astro Bot отримає безкоштовне оновлення з новими рівнями та персонажами. Реліз заплановано на цю осінь.

Вас також можуть зацікавити новини: