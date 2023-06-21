Серед вищого керівництва ігрових компаній теж є геймери.

Всім відомо, що голова Xbox Філ Спенсер — завзятий гравець. Але він не єдиний керівник великої компанії, який любить проводити час з геймпадом або мишкою в руці. Президент Blizzard Entertainment Майк Ібарра також входить до цього числа. Нещодавно стало відомо, що він прокачав свого персонажа в Diablo IV до максимального рівня.

Керівник розповів про проходження свіжої екшен-RPG від власної студії в Twitter. Ібарра опублікував скриншот, на якому показано його варвара 100 рівня. Майже весь час президент розважався в Diablo IV на персональному комп'ютері. Лише наприкінці він перейшов на PlayStation 5, щоб отримати трофей за досягнення максимальної позначки прокачування. Це можна зробити завдяки крос-прогресу в грі.

І хоча Ібарра прокачався до 100 рівня, він не збирається закидати Diablo IV. Керівник розповів про свої подальші плани. Сюди відноситься пошук потужнішої екіпіровки, проходження підземель, участь в боях з іншими користувачами, щоб отримати їздову тварину в якості нагороди, тощо.

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Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначилася відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийшла 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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