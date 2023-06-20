На щастя, на сюжет помилка не впливає.

Diablo IV хвалили за оптимізацію і відмінний технічний стан. Однак в грі все ж присутні рідкісні баги, причому деякі з них здатні неприємно здивувати користувачів. Таку помилку недавно виявили користувачі при проходженні завдання "Поклик Древніх". Вона не дозволяє завершити завдання.

Як повідомило видання Gamerant, згадане доручення можна взяти в області Розколоті піки. Після виконання декількох місій в прихистку Ведмежого Племені вождь Глоус попросить відправитися в підземелля Священний льодовик. Тут знадобиться зробити ряд дій, а в кінці битися з босом — чаклуном Сайрахом.

Прикра помилка може виникнути саме у фінальній битві. Якщо проходити завдання в кооперативі, і один із соратників буде мертвий на момент перемоги, завершити завдання не вдасться. Ціль "вбити Сайраха" зарахується, як виконана, але нова не з'явиться. В результаті здати завдання Глоусу стане неможливо. На щастя, помилка не впливає на основний сюжет, і її можна уникнути. Потрібно або пройти квест самостійно, або подбати, щоб союзники не померли в бою.

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Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначилася відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийшла 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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