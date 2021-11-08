При цьому голова країни не згадав, що за організацію виступають троє російських гравців.

Українська команда Natus Vincere (NAVI) на минулих вихідних відзначилася перемогою на головному турнірі з Counter-Strike: Global Offensive у році — PGL Major Stockholm 2021. У фіналі вона обіграла G2 Esports з рахунком 2:0 і заробила $1 мільйон. Президент Володимир Зеленський вже привітав організацію з перемогою.

Важливо відзначити, що за NAVI виступають лише два українці — Олександр s1mple Костильов і Валерій b1t Ваховський. Денис electronic Шаріпов, Ілля Perfecto Залуцький і капітан Кирило Boombl4 Михайлов — це росіяни. Однак сама команда Natus Vincere вважається українською.

В заяві Володимира Зеленського сказано: "Кіберспорт суттєво відрізняється від звичних для багатьох видів спорту. У ньому свої правила, зовсім інша картинка. Але у них значно більше спільного, ніж здається на перший погляд. Успіх чи поразка дарують такі самі емоції, майстерність спортсмена так само помітна навіть неозброєним оком, а перемога співвітчизників викликає таку ж гордість. Учора український кіберспортивний клуб Natus Vincere здобув визначну перемогу у Стокгольмі. Вперше у своїй історії NAVI виграли Major-турнір з Counter-Strike: Global Offensive, ставши найкращою командою серед 24 найсильніших учасників з усього світу. Заслужена перемога! Незабаром трофей PGL Major Stockholm додасться до багатьох інших кубків на базі NAVI у Києві. Здобувайте якомога більше перемог для себе й для України!"

Детальніше про PGL Major Stockholm 2021

Це головне кіберспортивне змагання з CS:GO за рік. Минулий раз воно проводилося ще в 2019-му через пандемію коронавірусу.

За перемогу Natus Vincere заробила $1 мільйон. Це набагато менше, ніж розігрується на змаганнях з Dota 2 і League of Legends.

Автор: Назар Степорук