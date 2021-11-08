У фіналі PGL Major Stockholm 2021 вона обіграла G2 Esports.

На минулих вихідних відбувся фінал PGL Major Stockholm 2021 — головного турніру з Counter-Strike: Global Offensive. Його виграла українська команда Natus Vincere (NAVI), яка зуміла обійти G2 Esports з рахунком 2:0.

Як сказано на офіційному сайті організації, Олександра s1mple Костильова визнали найкращим кіберспортсменом на турнірі. Разом з ним в команді виступали Валерій B1t Ваховський, Денис electronic Шаріпов, Ілля Perfecto Залуцький і капітан Кирило Boombl4 Михайлов. Варто відзначити, що останні три гравці — це росіяни, хоча сама організація Navi українська.

У фінальному поєдинку колектив зіткнувся з G2 Esports. Перший матч розгортався на карті Ancient, і Natus Vincere перемогла в ньому з рахунком 16:11. А в другому поєдинку локацією для боїв була обрана Nuke, і тут виграти виявилося важче. Тільки після 41 раунду NAVI вдалося записати очко на свою користь і стати переможцем турніру.

Детальніше про PGL Major Stockholm 2021

Це головне кіберспортивне змагання з CS:GO за рік. Минулий раз воно проводилося ще в 2019-му через пандемію коронавірусу.

За перемогу Natus Vincere заробила $1 мільйон. Це набагато менше, ніж розігрується на змаганнях з Dota 2 і League of Legends.

Автор: Назар Степорук