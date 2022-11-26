Корпорація оголосила, що гру випустять в 2024 році.

Інсайдери і журналісти вже неодноразово висловлювалися про терміни запуску GTA 6. Вони називали різні часові періоди, але найчастіше звучали 2024-й і початок 2025-го року. А тепер завдяки Microsoft з'ясувалося, що інформатори мали рацію.

Корпорація продовжує захищати свою угоду з придбання Activision Blizzard перед британським регулятором, який вирішив докладніше розглянути поглинання. Докази на свою користь "зелені" виклали в 111-сторінковому документі. Його опублікували у відкритому доступі, згідно із законодавством Британії.

Завдяки цьому вдалося з'ясувати багато подробиць, наприклад, що консолі Xbox і PlayStation наступного покоління з'являться лише в 2028 році. GTA 6 теж удостоїлася згадки в документі. Microsoft написала: "Реліз гаряче очікуваної Grand Theft Auto 6 очікується в 2024 році".

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При цьому корпорація послалася на звіт Bloomberg, в якому редактор Джейсон Шрайэр згадував про вихід гри в 2024-му. Цю інформацію репортер дізнався від своїх джерел. Здавалося б, Microsoft лише повторила слова журналіста. Однак варто враховувати, що вона опублікувала дату в офіційному документі, який розглядає антимонопольний регулятор. Навряд чи велика корпорація згадувала б прості чутки, не володіючи достовірними відомостями про терміни запуску Grand Theft Auto 6.

Rockstar Games і Take-Two Interactive ніяк не прокоментували витік. Вони також не заявляли про офіційну дату запуску гри. Однак після великого зливу геймплея, скриншотів і початкового коду тестової версії шостої частини, видавець повідомляв, що інцидент ніяк не відіб'ється на термінах розробки. Тобто внутрішні плани Rockstar не змінилися.

Що відомо про GTA 6

Rockstar Games підтвердила розробку гри в лютому, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина, а другим — хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні і Клайда.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень. Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і провокаційною в порівнянні з попередніми частинами.

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