17-річний хлопець з'явився до суду і зараз перебуває в центрі для ув'язнення неповнолітніх.

Історія з витоком матеріалів з ранньої версії GTA 6 продовжується. Десять днів тому хакер під псевдонімом teapotuberhacker опублікував ролики, скриншоти і частину початкового коду гри. Минулого тижня зловмисника нібито спіймали. Поліція заарештувала 17-річного хлопця, обвинуваченого у зломі Rockstar Games і Uber. Однак потенційний хакер заперечує свою провину і нещодавно постав перед судом.

Як повідомило видання Eurogamer, підозрюваний утримується в центрі для ув'язнення неповнолітніх. На вихідних він постав перед судом і визнав, що порушив умови застави. Однак хлопець заперечує звинувачення в неправомірному використанні комп'ютера.

"17-річний підліток, який 24 вересня постав перед молодіжним судом Хайбері Корнер, визнав себе винним у порушенні умов звільнення під заставу і невинним у неправомірному використанні комп'ютера. Підліток був поміщений в центр тимчасового утримання неповнолітніх", — сказав інспектор з Лондона Майкл О'Салліван.

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Нагадаємо, у підозрюваного не вперше виникають проблеми із законом. Раніше його заарештовували разом з шістьма іншими фігурантами справи зі злому великих компаній, включаючи Microsoft.

Що відомо про GTA 6

Rockstar Games підтвердила розробку гри в лютому, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина, а другим — хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні і Клайда.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень. Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і провокаційною в порівнянні з попередніми частинами.

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