Hyrule Warriors: Age of Calamity вийшла ексклюзивно на Nintendo Switch.

Гра Hyrule Warriors: Age of Calamity вийшла на Nintendo Switch 20 листопада і всього за чотири дні розійшлася тиражем у 3 мільйони копій. Приквел знаменитої The Legend of Zelda: Breath of the Wild отримав 79 балів від ЗМІ на агрегаторі Metacritic та 8 балів з 10 від користувачів.

Про рекордні продажі новинки заявило видання Famitsu з посиланням на розробників зі студії Koei Tecmo.

Трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity

Про що Hyrule Warriors: Age of Calamity

Hyrule Warriors: Age of Calamity – це гра в жанрі hack-and-slash, яка розповідає про Велике Лихо – подію, що занурила весь Хайрул (світ гри) у темряву.

Дії Age of Calamity розгортаються за 100 років до сюжету The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Гравці можуть взяти участь в масштабних битвах у знакових місцях Хайрула до того, як вони перетворилися на руїни. Часто доводиться бігати локаціями, зачищаючи різні об'єкти від натовпів ворогів.

У геймплеї зроблений акцент на комбінації ударів та використанні унікальних здібностей бійців;

Крім битв з ордами ворогів в грі можна розгадувати головоломки, відкривати нові здібності, створювати зброю із зібраних матеріалів і використовувати силу артефакту – Каменю шііка. Гру можна пройти як одному, так і в кооперативі, розрахованому на двох осіб.

У Age of Calamity крім інших персонажів є знакові герої з The Legend of Zelda: Breath of the Wild, включаючи Лінка і Зельду;

Автор: Сергій Коршунов