Персонаж спеціалізується на нанесенні шкоди.

Firaxis Games і 2K Games продовжують знайомити аудиторію з персонажами Marvel’s Midnight Suns. Не так давно розробники детально розповіли про Меджік, а тепер прийшла черга Примарного вершника.

Джонні Блейз, а саме так звуть героя, спеціалізується на знищенні ворогів. Він завдає великої кількості шкоди своїм ланцюгом та вогняними здібностями. Частина умінь з арсеналу персонажа — класичні Удари з фіксованими показниками атаки. Вони доповнюються ефектами, які з деяким шансом знищують противника через два або три ходи після активації навички. Такі здібності дозволяють усувати ворогів з великим запасом здоров'я.

Одна з особливостей Примарного вершника — навички з пошкодженнями, залежними від запасу здоров'я. Наприклад, герой завдає 25% шкоди від свого поточного показника життя конкретному супернику. На супротивників поруч з ним атака теж діє, але з меншою силою.

Через ці уміння Примарний вершник буде активно витрачати здоров'я. Відновлювати його дозволять здатності вампіризму. Герой може відбирати життя у сусідніх ворогів і збільшувати таким способом свій показник.

Marvel's Midnight Suns — основні подробиці

Це покрокова тактична гра від розробників XCOM і Sid Meier's Civilization. У проекті розповідається історія протистояння команди Опівнічних сонць проти демонічної богині Ліліт.

Користувачі зможуть створити свого героя Мисливця і налаштувати йому зовнішність. Це буде основний протагоніст, проте в команді присутні й інші бійці. Список включає Росомаху, Людину-павука, Блейда тощо.

Битви в проекті базуються на використанні навичок героїв і комбінацій між ними. Розробники пообіцяли реалізувати високу варіативність і тісну взаємодію з оточенням.

За межами місій користувачі будуть проводити час на базі. Тут можна спілкуватися і покращувати відносини з членами команди.

Marvel's Midnight Suns вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Дату виходу на PS4, Xbox One і Nintendo Switch оголосять пізніше.

Вас также могут заинтересовать новости: