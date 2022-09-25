Меджік буде бійцем зі здібностями атаки і підтримки.

Firaxis Games і 2K Games продовжують розповідати про свою тактичну гру Marvel’s Midnight Suns. Вони запустили серію демонстрацій, кожна з яких присвячена окремому головному герою. Раніше розробники вже повідали про Росомаху, Капітана Марвел і Залізну людину. А тепер прийшла черга Меджік.

Користувачам представили два великих ролика. Перший містить класичну розповідь про головну героїню, яка найчастіше зустрічалася в коміксах про Людей Ікс. А другий — це геймплейна демонстрація навичок і особливостей Меджік.

У боях дівчина цілком покладається на портали і переміщення ворогів з їх допомогою. Одне з умінь героїні затягує супротивників в просторові діри, а потім скидає на поле бою. При цьому суперники опиняються на інших позиціях. А другий навик — притягує ворога в конкретне місце, а потім повертає назад потужною хвилею. Якщо все правильно розрахувати, то противник отримає додаткову шкоду від оточення.

Розробники підкреслили, що Меджік частково виступає бійцем підтримки. Вона здатна групувати суперників на полі бою і відкривати іншим героям можливість завдати максимальної шкоди відразу по декількох ворогам.

Marvel's Midnight Suns — основні подробиці

Це покрокова тактична гра від розробників XCOM і Sid Meier's Civilization. У проекті розповідається історія протистояння команди Опівнічних сонць проти демонічної богині Ліліт.

Користувачі зможуть створити свого героя Мисливця і налаштувати йому зовнішність. Це буде основний протагоніст, проте в команді присутні й інші бійці. Список включає Росомаху, Людину-павука, Блейда тощо.

Битви в проекті базуються на використанні навичок героїв і комбінацій між ними. Розробники пообіцяли реалізувати високу варіативність і тісну взаємодію з оточенням.

За межами місій користувачі будуть проводити час на базі. Тут можна спілкуватися і покращувати відносини з членами команди.

Marvel's Midnight Suns вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Дату виходу на PS4, Xbox One і Nintendo Switch оголосять пізніше.

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