Мінімальні та рекомендовані параметри виявилися напрочуд демократичними.

Студія Avalanche Software і видавництво Warner Bros. Interactive Entertainment опублікували остаточні системні вимоги Hogwarts Legacy — нової екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера". Заявлені параметри виявилися більш ніж демократичними.

В епоху, коли GeForce 1080 Ti може опинитися в мінімальних вимогах, для майбутньої гри її буде достатньо для максимальних налаштувань. Щоправда, за умови, що роздільна здатність не перевищить 1080р. А для 720р і низьких графічних параметрів знадобиться GeForce GTX 960 у зв'язці з Intel Core i5-6600 на 3,3 ГГц.

Окремо розробники опублікували два набори вимог для налаштувань "ультра" з роздільною здатністю 1440р і 4К. Тут знадобляться вже потужні ПК — з відеокартами RTX 2080 Ti та RTX 3090 Ti відповідно.

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Мінімальні вимоги (720p, 30 кадрів/сек, низькі налаштування графіки)

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i5-6600 на 3,3 ГГц або AMD Ryzen 5 1400 на 3,2 ГГц;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 на 4 Гбайт або AMD Radeon RX 470 на 4 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 85 Гбайт (SSD в пріоритеті).

Рекомендовані вимоги (1080p, 60 кадрів/сек, високі налаштування графіки)

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i7-8700 на 3,2 ГГц або AMD Ryzen 5 3600 на 3,6 ГГц;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, AMD Radeon RX 5700 XT або Intel Arc A770;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 85 Гбайт (SSD).

Вимоги "Ультра" (1440p, 60 кадрів/сек, налаштування графіки "ультра")

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i7-10700K на 3,8 ГГц або AMD Ryzen 7 5800X на 3,8 ГГц;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti або AMD Radeon RX 6800 XT;

оперативна пам'ять: 32 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 85 Гбайт (SSD).

Вимоги "Ультра 4К" (2160p, 60 кадрів/сек, налаштування графіки "ультра")

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i7-10700K на 3,8 ГГц або AMD Ryzen 7 5800X на 3,8 ГГц;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti або AMD Radeon RX 7900 XT;

оперативна пам'ять: 32 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 85 Гбайт (SSD).

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

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