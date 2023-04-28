Розробники вже пообіцяли виправити технічний стан.

Схоже, в полку проблемних ПК-релізів поповнення. Гравці розгромили свіжий екшен Star Wars Jedi: Survivor в Steam через поганий технічний стан.

На момент написання новини користувацький рейтинг проєкта у Steam становить 33% після 1404 відгуків. Навіть в позитивних рецензіях гравці відзначають технічні недоліки. Головні претензії — це проблеми із завантаженням і постійні скачки кадрової частоти.

У частини покупців Star Wars Jedi: Survivor зависає при спробі почати проходження. А що стосується FPS, то вона може стрибати від 40 на 90 і назад. При цьому проблеми з кадровою частотою не залежать від відеокарти.

Відео дня

Безліч власників RTX 3080 і 3090 скаржаться на технічні недоліки. Однак у деяких користувачів Star Wars Jedi: Survivor працює нормально на RTX 2060. Український користувач під псевдонімом SVDAY написав: "Я фанат "Зоряних війн", але вперше не рекомендую купувати цю гру. Оптимізація жах.... Треба продати нирку, щоб купити RTX, і то не факт, що потягне".

Блогер Skill Up і журналісти заздалегідь отримали Star Wars Jedi: Survivor для оглядів і писали про технічні проблеми. Перший у Twitter створив окрему гілку, де розповів про падіння кадрової частоти. У роликах вона опускається відразу на 15 кадрів/сек. Повідомлялося також про візуальні баги і дивне розмиття під час руху.

Electronic Arts та Respawn Entertainment знали про проблеми. Розробники ще 26 квітня повідомили, що збираються випустити протягом декількох тижнів оновлення, включаючи патч першого дня. Вони повинні виправити баги, поліпшити продуктивність і додати додаткові можливості.

Star Wars Jedi: Survivor — основні подробиці

Події другої частини франшизи розгортаються через п'ять років після історії Fallen Order. Кел Кестіс перетворився з падавана на повноцінного джедая, який намагається вижити і протистояти Імперії на краю Галактики.

Бойова система в грі відсилає до Sekiro: Shadows Die Twice. Існують різні типи ударів, комбінацій та парирування, що дозволяє вивести ворога з рівноваги та здійснити критичну атаку.

Світ в проекті побудований за принципами метроідванії. Користувачі зможуть повертатися в уже відвідані місця, щоб за допомогою нових навичок пробиратися в раніше недоступні області.

Star Wars Jedi: Survivor вийде 28 квітня на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S.

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