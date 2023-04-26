Сиквел у всьому перевершив першу частину.

Спала заборона на огляди Star Wars Jedi: Survivor, і західні видання поділися своїми думками. Гра отримала високі оцінки, тому що у всьому перевершує першу частину серії — Star Wars Jedi: Fallen Order.

На Metacritic (PS5-версія) проєкт має 87 балів після 52 рецензій. Що стосується інших платформ, то на них оцінки трохи нижчі, але і кількість оглядів теж менше. Гра отримала на ПК і Xbox Series X 82 і 86 балів після 13 і 4 оглядів відповідно. Відверто розгромних рецензій Star Wars Jedi: Survivor немає, а прохолодно про проєкт відгукнулися лише поодинокі видання.

До позитивних сторін гри віднесли атмосферу "Зоряних війн", захоплюючий і епічний сюжет, цікаве дослідження світу і в міру складні битви. Багато хто також відзначили, що сиквел підтягнув всі недоліки першої частини. А з проблем Star Wars Jedi: Survivor згадувався тільки нерівне технічний стан.

Відео дня

Витяги з думок окремих видань

NME (5 З5): "Найкраща екшн-пригода, випущена в 2023 році на сьогоднішній день, Star Wars Jedi: Survivor має впевненість у своєму світі та геймплеї, яку їй повністю вдається підкріпити тим, наскільки вона весела. Обов'язково до проходження, можливо, найкраща екшн-гра покоління зараз".

PCGamesN (8 з 10): "Тут немає сюрпризів. Survivor подвоює Fallen Order, поглиблюючи фантазію про силу джедаїв і розширюючи можливості своєї попередниці в усіх відношеннях, хоча весь вибір і свободу обмежують як сюжет, так і, певною мірою, бої".

GamersRD (5 з 10): "Це продовження, якому не вдалося надіти взуття свого попередника. У ньому є найкращі риси оригіналу, але він не знає, як ними скористатися. Відсутність амбіцій в анімації, сценаріях, графічному виконанні, оптимізації та загальному рівні виконання залишає бажати кращого. Нинішній 2023 рік — не найкращий для франшизи "Зоряних війн".

Вас також можуть зацікавити новини: