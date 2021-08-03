Видавець анонсує гру за новою франшизою вже у цьому місяці.

Загальні продажі Grand Theft Auto V на всіх платформах перевищили позначку у 150 мільйонів копій. А тираж ковбойського екшену Red Dead Redemption 2 склав 38 мільйонів копій.

Згідно з фінансовим звітом видавця Take-Two, у багатокористувацькому режимі, GTA Online, аудиторія за два останні роки збільшилася на 72%. У той час як в мультиплеєрі Red Dead Online за аналогічний період кількість гравців зросла лише на 18%.

Компанія також повідомила про продажі інших своїх ігор:

NBA 2K – тираж баскетбольного симулятора досяг 112 мільйонів копій;

Borderlands 3 – 13 мільйонів копій;

The Outer Worlds – понад 4 мільйонів копій;

Civilization – всі частини франшизи продалися тиражем 58 мільйонів копій;

BioShock – продажі трилогії досягли позначки у 38 мільйонів копій.

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Попри хороші показники, виторг видавця у минулому кварталі знизилася на 2%, а продажі – на 29%, в порівняння з аналогічним періодом 2020-го року. Однак в Take-Two стверджують, що порівнювати ці два періоди некоректно, оскільки торік через початок пандемії активність гравців різко збільшилася.

Також у звіті стало відомо, що в цьому місяці 2K, дочірня компанія видавництва Take-Two, планує анонсувати гру за новою франшизою. Її хочуть випустити до кінця березня 2022 року.

Нагадаємо, що Grand Theft Auto V – це одна з найпопулярніших і успішних відеоігор в історії. За кількістю проданих копій GTA V поступається лише грі Minecraft.

Покращена версія GTA V для Xbox Series X та PlayStation 5 вийде 11 листопада 2021 року. Протягом трьох місяців з моменту релізу некстген-патча багатокористувацький режим гри буде безкоштовним для передплатників PS Plus.

Автор: Сергій Коршунов