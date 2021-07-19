Відомий інсайдер з недовірою поставився до нового витоку.

Днями в Мережі з'явився запис, на якому показана мапа прийдешньої Grand Theft Auto VI. Користувачі вже змогли її вивчити і помітили парк розваг, схожий на "Діснейленд".

Коли відео з мапою тільки з'явилося, гравці попросили відомого інсайдера Тома Хендерсона підтвердити її справжність. Той заявив, що "не став би очікувати подібних витоків найближчі пару років".

Однак пізніше цей ролик помітив один з користувачів форуму 4chan. Він відзначив знайому деталь на потенційній мапі GTA VI. Зокрема, парк розваг. Він розповів, що був знайомий з людиною, яка була задіяна в розробці гри, і що той працював саме над парком розваг.

Пізніше один з користувачів відтворив мапу за злитим роликом, і на ній дійсно можна побачити обриси того самого тематичного парку.

Втім, на цей час розробники не підтвердили цю інформацію. Інсайдер Том Хендерсон також сумнівається в її достовірності. Сам він нещодавно говорив про GTA VI наступне:

Дії шостої частини розгорнуться в сучасності, в місті Вайс-Сіті – вигаданому населеному пункті з GTA: Vice City.

Можна буде грати як чоловічим, так і жіночим персонажем – вперше в історії серії. Головна героїня гри буде хакером.

Сценарій гри буде рясніти критикою на сучасні тренди – дістанеться навіть майнерам.

GTA VI вийде не раніше 2024-2025 року. Реліз відбудеться на ПК, Xbox Series X та PlayStation 5.

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Автор: Сергій Коршунов