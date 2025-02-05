У Steam у гри 92% позитивних відгуків.

Kingdom Come: Deliverance 2 стартувала з вражаючими показниками: гра розійшлася накладом понад мільйон копій лише за першу добу після релізу, про що повідомилирозробники з Warhorse.

"Понад мільйон із вас вирушили в наш світ. Спасибі вам за підтримку - саме завдяки вам Kingdom Come: Deliverance 2 стала тріумфом!".

Рольовий екшен показує чудові результати не тільки в продажах, а й в активності гравців. Максимальний онлайн у Steam уже сягнув 160 тисяч осіб, а рейтинг гри в магазині Valve становить 92% на основі більш ніж п'яти тисяч відгуків користувачів.

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Kingdom Come: Deliverance 2 отримала теплий прийом як від критиків, так і від гравців, які називають її поліпшеною версією оригіналу за всіма ключовими аспектами, від бойової системи до якості розповіді. Успішний старт і захоплені відгуки роблять її одним із претендентів на звання "Ігри року".

Раніше ми розповідали, що для Kingdom Come: Deliverance 2 вже випустили мод, який дає змогу зберігатися де завгодно без рятівного шнапсу.

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