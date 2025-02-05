Зараз у гри 90% позитивних відгуків.

Kingdom Come: Deliverance 2, один із найочікуваніших релізів року, стартував із вражаючими результатами. Гра одразу привернула велику кількість гравців на Steam і отримала вкрай позитивні відгуки.

За даними SteamDB, піковий онлайн Kingdom Come: Deliverance 2 сягнув майже 160 тисяч осіб одразу після виходу, і цей показник може ще зрости найближчими днями на вихідних. Ба більше, понад 90% користувацьких рецензій на платформі виявилися позитивними, що робить гру однією з найбільш вдало прийнятих великих одиночних RPG останніх років.

Сиквел значно розширює ідеї оригіналу, пропонуючи поліпшену графіку, більш живий і деталізований світ, а також розширену рольову систему. Розробники приділили особливу увагу історичній достовірності, зберігши акцент на реалістичних боях і проробленій атмосфері середньовічної Європи.

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Крім того, схоже Warhorse Studios виправила один із найслабших елементів першої гри: технічну сторону. Повідомляється, що гра добре оптимізована і відмінно працює навіть на бюджетних ПК з RTX 3050.

Раніше ми розповідали, що в перший же день після релізу для Kingdom Come: Deliverance 2 з'явився мод, який дозволяє зберігати гру без рятівного шнапсу.

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