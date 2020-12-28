Тільки в США консоль нового покоління від Sony купило 1,5 мільйона осіб.

За п'ять тижнів з моменту запуску продажі PlayStation 5 досягли позначки в 3,7 мільйона пристроїв. Це майже вдвічі більше, ніж Xbox Series X.

За даними порталу VGChartz, хоч консоль від Microsoft й надійшла у продаж на два дні раніше, ніж PS5, але розійшлася тиражем у 2 мільйони пристроїв. Водночас PlayStation 5 вдалося стати лідером продажів попри те, що її запуск проходив у два етапи – 12 листопада в США, Канаді, Мексиці, Японії, Австралії, Новій Зеландії та Південній Кореї, а 19 листопада – в Європі та інших регіонах.

Стартові продажі PS5 перевершили також продажі Nintendo Switch, яка за п'ять тижнів після виходу розійшлася тиражем в 2,3 мільйона консолей.

PlayStation 5 – 3733146 пристроїв;

Nintendo Switch – 2329638 консолей;

Xbox Series X – 2009716 приставок;

Найприбутковішим регіоном виявилися США. Тут PlayStation 5 за п'ять тижнів з моменту запуску купило понад 1,5 мільйона осіб. Другим за популярністю став європейський ринок – тут PS5 розійшлася тиражем у 1,3 мільйона пристроїв. Це більш ніж в два рази більше за продажі Xbox Series X (601 тисяча консолей). На третьому місці Японія – 226,5 тисячі PlayStation 5 та усього 31,6 тисячі Series X.

Більш точні дані про продажі сама Sony ще не опублікувала.

PlayStation 5 в Україні

В Україні запуск PlayStation 5 відбувся 19 листопада. Офіційна рекомендована ціна склала 16799 грн за стандартну версію та 13499 грн за Digital Editicon – єдина відмінність від звичайної у відсутності Blu-ray приводу.

Вже дві партії в Україні розійшлися за попереднім замовленням. PlayStation 5 брали не лише на заміну PS4, але і як подарунок на новорічні свята.

Нагадаємо, що в комплекті в PlayStation 5 йде безкоштовний платформер Astro's Playroom. Завдяки користувацькому голосуванню ця гра стала переможцем в номінації "Найкраще використання геймпада DualSense" в офіційному блозі PlayStation.

Також передплатникам PS Plus на новій консолі буде доступна безкоштовно колекція з 20 кращих хітів з PS4 завдяки бонусу PlayStation Plus Collection.

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Автор: Сергій Коршунов