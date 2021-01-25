Гра вийде на ПК лише 5 лютого цього року.

Продажі рольового екшену Nioh 2 на PlayStation 4 перевищили 1,4 мільйона копій.

Про це видавець Koei Tecmo повідомив у звіті за третій квартал поточного фінансового року.

Також компанія зазначила, що з 1 жовтня по 31 грудня 2020 року виторг збільшився на 71,9%, а операційний прибуток – на 229,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого фінансового року.

Трейлер Nioh 2

Детально про Nioh 2

Nioh 2 – це гра в жанрі Action/RPG, від студії Team Ninja та видавця Koei Tecmo. Вона вийшла на для PlayStation 4 13 березня 2020 року.

Дії Nioh 2 розгортаються у 1555 році. Землі Японії заполонили тварі і духи, а над країною нависла жахлива загроза. Гравцеві потрібно взяти на себе роль самотнього найманця, який використовує надприродні здібності в бою з ворогами.

На агрегаторі Metacritic гра отримала 85 балів зі 100 від ЗМІ та 7,9 бала з 10 від користувачів.

Нагадаємо, що 5 лютого цього року Nioh 2 вийде на ПК. Також в цей день гра отримає патч, який оновить її для PlayStation 5.

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Автор: Сергій Коршунов