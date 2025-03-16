Кевін Конрой озвучив нового персонажа VP Baines.

Культовий голос Бетмена, Кевін Конрой, з'явиться в аніме Devil May Cry від Netflix, попри те, що актора не стало ще у 2022 році.

Він озвучив нового персонажа на ім'я VP Baines, і його голос можна почути в трейлері серіалу. Шоураннер проєкту Аді Шанкар наголосив, що всі репліки було записано ще за життя Конроя, а штучний інтелект для відтворення його голосу не використовувався.

"Кевін вклав у свою роль глибину, яку неможливо підробити. Це була велика честь працювати з ним".

Актор Джонні Йонг Бош, який озвучує Данте, теж віддав данину поваги Конрою, назвавши його справжньою легендою.

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Прем'єра Devil May Cry на Netflix відбудеться 3 квітня.

Раніше акторка, яка зіграла Леді Дімітреску в Resident Evil Village - Меггі Робертсон - розповіла, як ця роль вплинула на її життя. До зйомок у грі Робертсон виступала в театрі, тож вона хотіла, щоб її вампірша звучала як персонаж із п'єси Шекспіра.

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