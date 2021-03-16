Джейд Реймонд заснувала Haven Studios після невдалої співпраці з Google на проекті Stadia.

Джейд Реймонд, яка працювала над першими частинами Assassin's Creed, заснувала незалежну студію Haven та оголосила про створення гри для консолей PlayStation.

Про це голова новоспеченої Haven Studios заявила в блозі PlayStation.

До цього Реймонд очолювала ігрові студії стрімінгової платформи хмарного геймінгу Stadia. Однак минулого місяця Google вирішила закрити їх, скоротивши 150 співробітників.

"Останні 12 місяців видалися непростими і дуже дивними. Пандемія, соціальна несправедливість і скорочення робочих місць торкнулися багатьох моїх друзів, родичів і колег", – розповіла Джейд.

Після припинення роботи в Google, Джейд Реймонд зібрала команду фахівців, з якими співпрацювала багато років, і відкрила незалежну студію в Монреалі. За її словами, Haven Studios вже працює над новим проектом. Більш детально про нього Реймонд розповість пізніше.

"Прийшов час знову зосередитися на іграх в тому місці, де ми можемо розвиватися в своєму ремеслі без перешкод і обмежень. Ми хочемо створювати світи, де гравці зможуть відпочити від реальності, веселитися, знаходити способи самовираження і друзів. Ми хочемо вкласти всю нашу пристрасть у проекти. Ми хочемо дарувати людям щось абсолютно чудове. Тому що віримо, що ігри здатні робити наші життя набагато радіснішими. І Sony теж в це вірить. Складно знайти компанію, яка так само прагне до досконалості. І тому мені особливо приємно отримати їх підтримку та допомогу", – резюмувала голова Haven Studios.

Тон коментарів Реймонд побічно підтверджує чутки про проблеми на проекті Stadia. Зокрема, інсайдери стверджували, що боси в Google не зовсім вірно розуміли, як працює ігрова індустрія. Вони витрачали "десятки мільйонів доларів" на портування ігор на кшталт Red Dead Redemption 2 або Resident Evil 7 для Stadia. За таку суму можна було б розробити з нуля середньобюджетний ексклюзив. Однак від них в компанії у підсумку вирішили зовсім відмовитися. В результаті це призвело до закриття студій та розпуску команд.

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Автор: Сергій Коршунов