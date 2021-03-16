Джейд Реймонд, яка працювала над першими частинами Assassin's Creed, заснувала незалежну студію Haven та оголосила про створення гри для консолей PlayStation.
Про це голова новоспеченої Haven Studios заявила в блозі PlayStation.
До цього Реймонд очолювала ігрові студії стрімінгової платформи хмарного геймінгу Stadia. Однак минулого місяця Google вирішила закрити їх, скоротивши 150 співробітників.
"Останні 12 місяців видалися непростими і дуже дивними. Пандемія, соціальна несправедливість і скорочення робочих місць торкнулися багатьох моїх друзів, родичів і колег", – розповіла Джейд.
Після припинення роботи в Google, Джейд Реймонд зібрала команду фахівців, з якими співпрацювала багато років, і відкрила незалежну студію в Монреалі. За її словами, Haven Studios вже працює над новим проектом. Більш детально про нього Реймонд розповість пізніше.
"Прийшов час знову зосередитися на іграх в тому місці, де ми можемо розвиватися в своєму ремеслі без перешкод і обмежень. Ми хочемо створювати світи, де гравці зможуть відпочити від реальності, веселитися, знаходити способи самовираження і друзів. Ми хочемо вкласти всю нашу пристрасть у проекти. Ми хочемо дарувати людям щось абсолютно чудове. Тому що віримо, що ігри здатні робити наші життя набагато радіснішими. І Sony теж в це вірить. Складно знайти компанію, яка так само прагне до досконалості. І тому мені особливо приємно отримати їх підтримку та допомогу", – резюмувала голова Haven Studios.
Тон коментарів Реймонд побічно підтверджує чутки про проблеми на проекті Stadia. Зокрема, інсайдери стверджували, що боси в Google не зовсім вірно розуміли, як працює ігрова індустрія. Вони витрачали "десятки мільйонів доларів" на портування ігор на кшталт Red Dead Redemption 2 або Resident Evil 7 для Stadia. За таку суму можна було б розробити з нуля середньобюджетний ексклюзив. Однак від них в компанії у підсумку вирішили зовсім відмовитися. В результаті це призвело до закриття студій та розпуску команд.