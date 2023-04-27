Йдеться про критику з боку преси.

Перед прем'єрою анімаційний фільм "Супербрати Маріо в кіно" отримав не надто схвальні відгуки від преси. На Metacritic красувалася оцінка всього 46 балів. Однак продюсер, ігровий директор і гемдизайнер Шигеру Міямото вважає, що критика дозволила картині домогтися успіху.

Відповідну заяву керівник зробив під час недавнього виступу перед японською пресою. Він сказав: "Хотя многие зарубежные критики дали фильму относительно низкие оценки, я думаю, что это также способствовало его известности и популярности. У меня были определенные ожидания, что этот фильм также будет хорошо продаваться [как Super Nintendo World], но я был очень удивлен, что он превзошел все мои ожидания, когда наконец вышел на экраны".

Погана преса дійсно може стати зворотним тригер і викликати бажання ознайомитися з твором. Ймовірно, у випадку з новим анімаційним фільмом про Маріо спрацював саме такий ефект.

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Зараз "Брати Супер Маріо в кіно" має все ті ж 46 балів на Metacritic після 52 рецензій і рейтинг свіжості 59% на Rotten Tomatoes. А ось глядачам стрічка сподобалася набагато більше. Рейтинг користувачів на двох сайтах становить 8,7 бала та 96% відповідно.

"Брати Супер Маріо в кіно" — основні подробиці

За виробництво мультфільму відповідала студія Illumination. Сюжет стрічки не відрізняється від загального канону ігор франшизи Mario. Головний герой буде в черговий раз рятувати Грибне королівство.

Центральні ролі в стрічці виконали Кріс Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарльз Мартіна, Джек Блек та інші голлівудські зірки.

Прем'єра мультфільму в кінотеатрах відбулася 7 квітня поточного року. Пізніше картина вийде в потоковому сервісі Netflix.

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