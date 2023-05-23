Гра виглядає так само як і п'ять місяців тому.

Skull and Bones можна сміливо назвати однією з найбільш проблемних ігор в історії. Концепцію проєкту безліч разів змінювали, а дату релізу — постійно переносили. Навіть коли у піратського екшену від Ubisoft були точні терміни релізу, його все одно відкладали. Таке було двічі, тому зараз гру вже мало хто чекає. Але розробка триває, і нещодавно в Мережу просочилися свіжі скриншоти.

Зображення опублікував відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Desperate_Shock9830. На картинках демонструються персонажі, які стоять біля гармати і посеред портового поселення. А ще один знімок показує корабель, що пливе водами Індійського океану.

Судячи зі скриншотів, за п'ять місяців з моменту останньої великої презентації Skull and Bones ніяк не змінилася. Як мінімум графіка і стилістика залишилися колишніми, тому поки незрозуміло, чим займалися розробники з січня.

Відео дня

Desperate_Shock9830 поряд з публікацією скриншотів написав цікавий коментар: "Після стількох затримок все виглядає не дуже добре, я чув від друга [свого] друга, що гра може навіть не вийти в цьому році, і з кожним місяцем скасування виглядає все більш імовірним".

Звичайно, до такої заяви варто поставитися зі скепсисом, адже анонімного користувача не можна назвати надійним джерелом. Але до свіжих скриншотів він доступ отримав, а значить — володіє певною інформацією про Skull and Bones. Та й журналісти раніше неодноразово писали, що піратський екшен намагаються випустити тільки через угоду з урядом Сінгапуру, який виділив пільги Ubisoft. В іншому випадку гру давно б скасували.

Skull and Bones — основні подробиці

Події екшену розгортаються в Індійському океані в епоху, натхненну Золотим століттям піратства. Користувачам належить пройти шлях від обірванця після корабельної аварії до легендарного капітана флібустьєрів.

У грі немає сюжету, а вся ставка робиться на геймплей. Розробники реалізували битви на кораблях, видобуток матеріалів, виконання завдань, штурм фортів і дуелі з іншими людьми.

На суші користувачі зможуть торгувати, запасатися ресурсами для команди і міняти корабель. Судна діляться на умовні класи, кожен з яких краще підходить для конкретного завдання.

Skull and Bones вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S в поточному фінансовому році, тобто до квітня 2024-го. Раніше в якості точної дати фігурувало 9 березня. До розробки гри залучили паризьке відділення Ubisoft.

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