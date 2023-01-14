У ролику детально показали геймплей.

Піратський екшен Skull and Bones від Ubisoft все ще "тримається на плаву". Гру не скасували, хоч і перенесли вже вшосте. А щоб згладити ефект від поганої новини, розробники опублікували геймплейну демонстрацію тривалістю більше 30 хвилин.

У ролику спочатку показали процес дослідження на суші. Гравці можуть збирати ресурси та знаходити цікаві місця. Останні дозволять зібрати різноманітну інформацію про світ проекту. Наприклад, біля перекинутої карети була знайдена записка з прославленням королеви Халісі. Саме через такі послання, замітки і повідомлення розробники планують ділитися подробицями про світ.

Після цього увагу в демонстрації сконцентрували на плаванні. Коли гравці будуть борознити океанічні простори, то зможуть перемикати камеру. Доступні види з капітанського містка, зі зміщенням в бік і з воронячого гнізда. Свій корабель можна всіляко прикрашати і покращувати, про що говорилося ще в попередніх матеріалах.

Облога форту теж присутня в ролику, але виконана вона стандартно. Гравець повинен вести вогонь з гармат, вибираючи позицію, і ухилятися від зустрічних снарядів.

Skull and Bones — основні подробиці

Події екшену розгортаються в Індійському океані в епоху, натхненну Золотим століттям піратства. Користувачам належить пройти шлях від обірванця після корабельної аварії до легендарного капітана флібустьєрів.

У грі немає сюжету, а вся ставка робиться на геймплей. Розробники реалізували битви на кораблях, видобуток матеріалів, виконання завдань, штурм фортів і дуелі з іншими людьми.

На суші користувачі зможуть торгувати, запасатися ресурсами для команди і міняти корабель. Судна діляться на умовні класи, кожен з яких краще підходить для конкретного завдання.

Skull and Bones вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S в наступному фінансовому році, тобто не раніше квітня 2023-го. До цього в якості точної дати фігурувало 9 березня. До розробки гри залучили паризьке відділення Ubisoft.

Вас також можуть зацікавити новини: