Розробники банально вигоріли.

Розробники Project Mojave, фанатського ремейка Fallout: New Vegas на базі Fallout 4, оголосили про припинення роботи над проєктом. Команда зізналася, що масштаб модифікації перевершив їхні очікування і ресурсів для завершення не вистачає.

Для Project Mojave випустили фінальну версію мода в ранньому доступі. Оновлення 2.5 привнесло нові локації, зброю, підземелля та оригінальні музичні композиції. Гравці тепер можуть досліджувати чотири нові області: Фрімонт, Вестсайд, Медичний центр Святої Марії та Індустріальну зону Вегаса, кожна з яких населена унікальними персонажами і наповнена новими об'єктами.

Уперше мод був представлений у жовтні 2021 року. Розробники відтворили приблизно чверть карти New Vegas, зокрема додали механіку працюючих казино, якої немає в оригінальній Fallout 4. Крім того, моддери додали кілька видів абсолютно нових монстрів.

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Раніше ми розповідали про ще один занедбаний мод на базі Fallout 4. Vault 13 мав стати ремейком найпершого Fallout на рушію четвертої частини. Розробники так само недооцінили масштаби проєкту і вигоріли.

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