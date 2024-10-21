Автори сподіваються, що хтось продовжить їхню справу.

Розробники Fallout: Vault 13, фанатського ремейка першої частини серії на рушії Fallout 4, оголосили про зупинку виробництва. У команди не вистачає ресурсів для завершення проєкту.

Про це розробники оголосили у своїх соціальних мережах. Такий крок команді дався не просто, але це правильне рішення. На це Vault 13 спонукало вигорання, особисті проблеми співробітників і складнощі в пошуках нових розробників. Bethesda ніяк на це не вплинула, зазначили в повідомленні.

Лише два місяці тому Vault 13 опублікувала демо проєкту на Nexus Mods. Там була доступна одна велика зона для дослідження, яку розробники назвали The Inyo, туди увійшли Сховища 13 і 15, Шейді Сендс і база Ханів.

Відео дня

Однак автори не хочуть, щоб їхня робота просто пропала. Найближчим часом вони опублікують усі свої напрацювання на Nexus Mods, Vault 13 сподівається, що хтось підхопить проєкт і дасть йому друге життя.

Також команда випустить ретроспективу розробки, де розкажуть увесь шлях створення ремейка з усіма проблемами та труднощами.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про більш успішний мод для Fallout 4. Масштабну модифікацію Fallout: London завантажили вже майже мільйон разів. Розробники подякували фанатам і оголосили, що готують новий великий патч, який виправить величезну кількість технічних помилок.

Вас також можуть зацікавити новини: