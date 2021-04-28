Забрати безкоштовно шутер про Другу світову війну, "виживалку" Stranded Deep і гонки Wreckfest можна буде 4 травня.

Sony оголосила список ігор, які дістануться безкоштовно передплатникам сервісу PlayStation Plus у травні. У добірку увійшли шутер Battlefield V, симулятор виживання Stranded Deep і гонки Wreckfest. Отримати всі три гри можна буде вже 4 травня.

Про це компанія повідомила у блозі PlayStation.

Травнева добірка ігор для PS Plus

Battlefield V

Остання на сьогодні частина знаменитої серії шутерів. Сюжет Battlefield V розбитий на невеликі глави, які розповідають історії про простих людей, що потрапили у суворі бої Другої світової війни. У грі представлені кілька нових багатокористувацьких режимів, а мультиплеєр підтримує до 64 гравців.

Stranded Deep

Дії Stranded Deep розгортаються на острові у Тихому океані. Грати належить за людину, яка вижила після аварії літака. Герою належить створювати інструменти з каменів і палиць, шукати їстівні рослини і ловити рибу. Але окрім труднощів виживання, на острові повно й інших небезпек.

Wreckfest

Автосимулятор в стилі гонок на виживання від творців FlatOut. У грі основний режим з безліччю випробувань, а також мультиплеєр на 24 людини, де можна кинути виклик іншим гравцям.

Wreckfest за підпискою PS Plus дістанеться лише користувачам консолей PlayStation 5.

Нагадаємо, що до 4 травня передплатники можуть забрати екшен про байкерів Days Gone, шутер Zombie Army 4: Dead War та платформер Oddworld: Soulstorm.

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Автор: Сергій Коршунов