Сьогодні спало ембарго на публікації оглядів PlayStation 5. Багато західних видань випустили свої рецензії, де розповіли про плюси і мінуси консолі нового покоління від Sony. УНІАН вибрав головне з оглядів.
Загальний
- PlayStation 5 виявилася дуже тихою в роботі, на відміну від своєї попередниці. До того ж вона не гріється.
- Консоль буде показувати точну кількість часу, проведеного в грі.
- На консолі буде доступно 667,2 ГБ пам'яті з 825 Гб заявлених компанією.
- У PS5 немає аналога функції Quick Resume (дозволяє запустити до 5 ігор і швидко перемикатися між ними), як у Xbox Series X.
- Геймпад DualSense працює до 10 годин на одному заряді.
- Завантаження PS5 займе 24 секунди, а завантаження Xbox Series X — 25 секунд. А ось з режиму очікування Series X виходить всього за 4 секунди, в той час, як PS5 для цього потрібно 14 секунд.
Зворотна сумісність і швидкість завантаження
- Фахівці IT-порталу Digital Foundry, журналісти Blooberg та інших видання стверджують, що у PlayStation 5 немає проблем зі зворотною сумісністю. Всі ігри з PS4 без проблем запускаються на PS5. Відмінності лише в продуктивності. Наприклад, такі ексклюзиви, як Days Gone та Ghost of Tsushima працюють на PS5 у 60 FPS. А ось Bloodbourne — у 30 FPS, тому що автори не випустили для гри відповідний патч.
- Час завантажень ігор поточного скоротився в 2-3 рази. Однак є проекти, у яких час не змінився. Це пов'язано з поганою оптимізацією і відсутністю патчів.
- В іграх нового покоління завантаження скоротилися ще більше. Холодний старт Spider-Man: Miles Morales займає 17 секунд.
- У мультиплатформених іграх за зворотньою сумісністю є відмінності від Xbox Series X. Наприклад, Sekiro: Shadows Die Twice на Series X працює у 1800p, але з осіданнями FPS. А на PS5 навпаки — з шаховим дозволом, але зі стабільним фреймрейтом у 60 FPS. Те ж стосується і Dark Souls. А ось в Assassin's Creed Unity ситуація інша. Там на PS5 спостерігаються осідання до 36 FPS.
Огляд PS5 від Digital Foundry
- Співробітники порталу GameSpot порівняли швидкість завантажень ігор за зворотньою сумісністю на PS5 та Xbox Series X. Виявилося, що на PS5 ігри завантажуються повільніше. Наприклад, Red Dead Redemption 2 завантажується на Xbox Series X за 1 хвилину і 4 секунди, а на PS5 за 1 хвилину і 5 секунд. А Batman: Arkham Knight на PlayStation 5 завантажується за 1 хвилину і 7 секунд, в той час, як на Series X — за 58 секунд.
- Ще одна проблема виявилася з легендарною демоверсією Silent Hills під назвою P. T. від Хідео Кодзіми. Ті, у кого залишилося це демо на PS4 не зможуть запустити її за зворотньою сумісністю на PS5. Таке спірне рішення прийняв видавець Konami.
- Найбільше можливостей контролера DualSense наразі використовується у Astro's Playroom. Інші ігри, навіть Spider-Man: Miles Morales рідше використовують нові можливості. Однак, як зазначають журналісти, багато функцій нового геймпада PS5 вже підтримуються іграми сторонніх розробників. Одним з таких тайтлів є The Pathless.
В цілому, як у випадку і з Xbox Series X, багато журналістів досить стримано похвалили консоль. Ось що про PS5 сказав у своєму Твіттері співробітник Bloomberg Джейсон Шрайер.
"Чи варто купувати PS5? Якщо ви хочете пограти в Demon's Souls (що ми ще не змогли спробувати) або в такі ігри, як God of War та Spider-Man, зі швидкістю 60 кадрів на секунду (чудово), тоді звичайно. Але, як і у випадку з Xbox, є більше причин чекати. Це краще, ніж одразу витратити $500" – пише Джейсон Шрайер.
Нагадаємо, світовий запуск PlayStation 5 відбудеться 19 листопада.