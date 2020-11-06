Консоль працює безшумно і запускає майже всі ігри від PS4.

Сьогодні спало ембарго на публікації оглядів PlayStation 5. Багато західних видань випустили свої рецензії, де розповіли про плюси і мінуси консолі нового покоління від Sony. УНІАН вибрав головне з оглядів.

Загальний

PlayStation 5 виявилася дуже тихою в роботі, на відміну від своєї попередниці. До того ж вона не гріється.

Консоль буде показувати точну кількість часу, проведеного в грі.

На консолі буде доступно 667,2 ГБ пам'яті з 825 Гб заявлених компанією.

У PS5 немає аналога функції Quick Resume (дозволяє запустити до 5 ігор і швидко перемикатися між ними), як у Xbox Series X.

Геймпад DualSense працює до 10 годин на одному заряді.

Завантаження PS5 займе 24 секунди, а завантаження Xbox Series X — 25 секунд. А ось з режиму очікування Series X виходить всього за 4 секунди, в той час, як PS5 для цього потрібно 14 секунд.

Зворотна сумісність і швидкість завантаження

Фахівці IT-порталу Digital Foundry, журналісти Blooberg та інших видання стверджують, що у PlayStation 5 немає проблем зі зворотною сумісністю. Всі ігри з PS4 без проблем запускаються на PS5. Відмінності лише в продуктивності. Наприклад, такі ексклюзиви, як Days Gone та Ghost of Tsushima працюють на PS5 у 60 FPS. А ось Bloodbourne — у 30 FPS, тому що автори не випустили для гри відповідний патч.

Час завантажень ігор поточного скоротився в 2-3 рази. Однак є проекти, у яких час не змінився. Це пов'язано з поганою оптимізацією і відсутністю патчів.

В іграх нового покоління завантаження скоротилися ще більше. Холодний старт Spider-Man: Miles Morales займає 17 секунд.

У мультиплатформених іграх за зворотньою сумісністю є відмінності від Xbox Series X. Наприклад, Sekiro: Shadows Die Twice на Series X працює у 1800p, але з осіданнями FPS. А на PS5 навпаки — з шаховим дозволом, але зі стабільним фреймрейтом у 60 FPS. Те ж стосується і Dark Souls. А ось в Assassin's Creed Unity ситуація інша. Там на PS5 спостерігаються осідання до 36 FPS.

Огляд PS5 від Digital Foundry

Співробітники порталу GameSpot порівняли швидкість завантажень ігор за зворотньою сумісністю на PS5 та Xbox Series X. Виявилося, що на PS5 ігри завантажуються повільніше. Наприклад, Red Dead Redemption 2 завантажується на Xbox Series X за 1 хвилину і 4 секунди, а на PS5 за 1 хвилину і 5 секунд. А Batman: Arkham Knight на PlayStation 5 завантажується за 1 хвилину і 7 секунд, в той час, як на Series X — за 58 секунд.

Ще одна проблема виявилася з легендарною демоверсією Silent Hills під назвою P. T. від Хідео Кодзіми. Ті, у кого залишилося це демо на PS4 не зможуть запустити її за зворотньою сумісністю на PS5. Таке спірне рішення прийняв видавець Konami.

Найбільше можливостей контролера DualSense наразі використовується у Astro's Playroom. Інші ігри, навіть Spider-Man: Miles Morales рідше використовують нові можливості. Однак, як зазначають журналісти, багато функцій нового геймпада PS5 вже підтримуються іграми сторонніх розробників. Одним з таких тайтлів є The Pathless.

В цілому, як у випадку і з Xbox Series X, багато журналістів досить стримано похвалили консоль. Ось що про PS5 сказав у своєму Твіттері співробітник Bloomberg Джейсон Шрайер.

"Чи варто купувати PS5? Якщо ви хочете пограти в Demon's Souls (що ми ще не змогли спробувати) або в такі ігри, як God of War та Spider-Man, зі швидкістю 60 кадрів на секунду (чудово), тоді звичайно. Але, як і у випадку з Xbox, є більше причин чекати. Це краще, ніж одразу витратити $500" – пише Джейсон Шрайер.

Нагадаємо, світовий запуск PlayStation 5 відбудеться 19 листопада.

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Автор: Сергій Коршунов