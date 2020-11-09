Sony відповіла на найпоширеніші питання про PS5.

Провідний продюсер Sony Interactive Entertainment, Сід Шуман, в офіційному блозі PlayStation опублікував серію відповідей на найпоширеніші питання, що стосуються консолі PlayStation 5, яка надійде у продаж 19 листопада. УНІАН вибрав найважливіші відповіді.

В першу чергу Шуман підтвердив, що PS5 отримала графічний процесор AMD на основі графічного ядра Radeon RDNA 2. Також в компанії порадили користувачам не купувати на старті сторонні накопичувачі M. 2 для розширення пам'яті, хоч консоль і має такий слот.

"Підтримка накопичувача SSD M. 2 з'явиться на PS5 після старту продажів в рамках чергового оновлення системного програмного забезпечення", – заявив Сід Шуман.

PS5 отримала роз'єм HDMI OUT, що дозволяє під'єднати консоль до аудіосистеми.

Ще в компанії заявили, що "для PS5 не потрібен телевізор 4K".

"Підтримуються дозволи: 720p, 1080i, 1080p і 2160p. При підключенні до дисплея з роздільною здатністю 4K консоль PS5 може виводити сигнал з роздільною здатністю до 2160p (4K UHD)", – повідомив Шуман.

Крім того, в Sony розповіли, як правильно встановлювати консоль у себе вдома, і чого не потрібно робити:

Консоль слід розташувати на відстані не менше 10 см від поверхні стіни;

Не можна встановлювати консоль на килимове покриття або килим з довгим ворсом;

Не можна накривати PS5 тканиною і встановлювати у вузькому та тісному просторі;

Однією з важливих змін стало те, що на PS5 не буде браузера. Ймовірно, це зроблено для того, щоб прибрати можливість для злому консолі. Адже PS4 та PS Vita свого часу зламували саме через уразливість в браузері.

У компанії також прояснили ряд питань, що стосуються підключення периферійних пристроїв, перенесення збережень, добірки PS Plus і сервісу PlayStation Now.

Клавіатури і миші з інтерфейсом USB та Bluetooth підтримуються на системному рівні, при цьому підтримка конкретною грою буде залежати від рішення розробників.

Файли зі збереженнями гри можна перенести з PS4 на PS5 за допомогою кабелю LAN, за бездротовим підключенням (Wi-Fi) або зберігши файли на сумісний USB-накопичувач. Діючі підписники PS Plus зможуть перенести свої збереження з PS4 на PS5 за допомогою хмарного сховища.

PlayStation Now, як сервіс стрімінгу ігор, буде присутній на PS5. Однак у компанії підкреслили, що сам сервіс доступний не у всіх країнах. Наразі в Україні PS Now не доступний. У Sony не повідомили, чи збираються вони розширювати список країн на старті PS5.

Передплатники PS Plus на PS5 будуть щомісяця отримувати по дві гри з PS4. Однак компанія працює над тим, щоб додавати в щомісячну лінійку ігри нового покоління.

Нагадаємо, офіційна ціна PS5 в Україні: 13 499 грн за PS5 Digital Edition, а також 16 799 грн – за консоль з дисководом.

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Автор: Сергій Коршунов