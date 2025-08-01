Інсайдерський ютуб-канал Moore's Law is Dead, який одним із перших надає ранню інформацію щодо нових процесорів, поділився передбачуваними характеристиками PlayStation 6 та її портативної версії під кодовою назвою Canis.
Інформація базується на аналізі "злитої" презентації AMD. Раніше вже повідомлялося, що Sony вибрала AMD, а не Intel, як постачальника апаратного забезпечення для наступного покоління PlayStation.
Згідно зі свіжими даними, зі старшою моделлю Sony прагне повторити стратегію часів PlayStation 4 – не гнатися за топовими характеристиками, а зробити наголос на масову доступність. Передбачається, що PS6 буде потужнішою за PS5 Pro, але при цьому дешевшою.
Характеристики PS6:
- Архітектура – чиплетний дизайн (можливо, чиплети Navi 5);
- Процесор – 8 ядер Zen 6 (або новіше);
- Техпроцес – 3 нм;
- Графіка – 40-48 обчислювальних блоків RDNA 5 @ 3+ ГГц;
- Пам'ять – GDDR7, 160-192-бітна шина;
- Швидкість пам'яті – 32 ГТ/с, пропускна здатність – не вказано;
- TBP – 160 Вт;
- Зворотна сумісність із PS5 і PS4.
- Передбачувана ціна – $500.
Характеристики портативної PS6:
- Архітектура – монолітний 3-нм кристал;
- Процесор – 4 ядра Zen 6c;
- Техпроцес – 3 нм;
- Графіка – 12-20 обчислювальних блоків RDNA 5 @ 1.6-2 ГГц;
- Пам'ять – LPDDR5X, 128-бітна шина;
- Швидкість пам'яті – 7500+ МТ/с, пропускна здатність – не вказано;
- TBP – 15 Вт;
- Зворотна сумісність із PS5 і PS4;
- Передбачувана ціна – $400-500.
Джерело пише, що масове виробництво обох консолей стартує в середині 2027 року. Реліз очікується або восени 2027-го, або на початку 2028-го.
Раніше вже повідомлялося, що Sony збирається випустити відразу дві PS6. Одна з них прийде на зміну PlayStation 5 і буде звичайною домашньою приставкою. Друга має бути портативною. У Microsoft аналогічний план, причому в якості релізного вікна вказується 2026 рік.