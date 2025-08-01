Старша консоль нібито буде дешевшою за PS5 Pro, а запуск очікується або восени 2027-го, або на початку 2028-го.

Інсайдерський ютуб-канал Moore's Law is Dead, який одним із перших надає ранню інформацію щодо нових процесорів, поділився передбачуваними характеристиками PlayStation 6 та її портативної версії під кодовою назвою Canis.

Інформація базується на аналізі "злитої" презентації AMD. Раніше вже повідомлялося, що Sony вибрала AMD, а не Intel, як постачальника апаратного забезпечення для наступного покоління PlayStation.

Згідно зі свіжими даними, зі старшою моделлю Sony прагне повторити стратегію часів PlayStation 4 – не гнатися за топовими характеристиками, а зробити наголос на масову доступність. Передбачається, що PS6 буде потужнішою за PS5 Pro, але при цьому дешевшою.

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Характеристики PS6:

Архітектура – чиплетний дизайн (можливо, чиплети Navi 5);

Процесор – 8 ядер Zen 6 (або новіше);

Техпроцес – 3 нм;

Графіка – 40-48 обчислювальних блоків RDNA 5 @ 3+ ГГц;

Пам'ять – GDDR7, 160-192-бітна шина;

Швидкість пам'яті – 32 ГТ/с, пропускна здатність – не вказано;

TBP – 160 Вт;

Зворотна сумісність із PS5 і PS4.

Передбачувана ціна – $500.

Характеристики портативної PS6:

Архітектура – монолітний 3-нм кристал;

Процесор – 4 ядра Zen 6c;

Техпроцес – 3 нм;

Графіка – 12-20 обчислювальних блоків RDNA 5 @ 1.6-2 ГГц;

Пам'ять – LPDDR5X, 128-бітна шина;

Швидкість пам'яті – 7500+ МТ/с, пропускна здатність – не вказано;

TBP – 15 Вт;

Зворотна сумісність із PS5 і PS4;

Передбачувана ціна – $400-500.

Джерело пише, що масове виробництво обох консолей стартує в середині 2027 року. Реліз очікується або восени 2027-го, або на початку 2028-го.

Раніше вже повідомлялося, що Sony збирається випустити відразу дві PS6. Одна з них прийде на зміну PlayStation 5 і буде звичайною домашньою приставкою. Друга має бути портативною. У Microsoft аналогічний план, причому в якості релізного вікна вказується 2026 рік.

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