На ігри також діють знижки.

У найпопулярнішому ігровому магазині на ПК Steam регулярно проводяться акції з безкоштовними вихідними в різноманітних проєктах. І зараз проходять дві з них. Користувачі можуть безкоштовно випробувати Total War: Warhammer III і Frostpunk.

Акції діють до понеділка, 13 березня. Протягом двох днів всі бажаючі можуть відвідати сторінки згаданих ігор в сервісі і завантажити їх на комп'ютер. Точний час закінчення безкоштовного доступу не вказано, але зазвичай — це відбувається в районі 12 годин.

Найчастіше під час таких акцій накопичений прогрес переходить в повну версію. Однак розробники нічого не написали щодо збереження проходження. А ось знижки на ігри Creative Assembly і 11 bit studios організували.

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Total War: Warhammer III можна придбати за 870 гривень. Доповнення до стратегії теж подешевшали на 20-50%. Ціна Frostpunk знизилася до 120 гривень, а за 188 гривень продається комплект з трьох DLC.

Детальніше про тимчасово безкоштовні ігри

Total War: Warhammer III — це стратегія від студії Creative Assembly і видавництва SEGA. Події проєкту розгортаються у фентезійному всесвіті Warhammer. За сюжетом користувачам необхідно очолити одну з фракцій і відшукати Бога-Ведмедя Урсуна, якого схопив перший демон-принц Хаосу Бе'лакор.

Геймплей в грі полягає в розвитку держави і битвах. На глобальній карті належить покращувати міста, торгувати, вести переговори, тощо. А в битвах — управляти військами в режимі реального часу.

Frostpunk — це містобудівний симулятор з елементами стратегії. Користувачам належить зануритися в альтернативний всесвіт XIX століття. Світ наближається до глобального похолодання через загасання Сонця. Вижити можна тільки поруч з величезними генераторами, які виділяють тепло за рахунок викопних ресурсів. Навколо одного з них гравці повинні звести колонію і очолити громаду вихідців з Лондона.

При проходженні доведеться споруджувати різноманітні споруди, вивчати технології, добувати матеріали і організовувати експедиції. Користувачів будуть постійно супроводжувати проблеми, для вирішення яких нерідко необхідно приймати непрості рішення.

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