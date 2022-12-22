У грі значно поглибили елементи метроідванії.

На The Game Awards 2022 студія Respawn Entertainment та видавництво Electronic Arts показали перший геймплейний трейлер Star Wars Jedi: Survivor, сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order. Після цього розробники почали ділитися деталями гри. Нещодавно вони розповіли про бойову систему, персонажів, елементи метроїдванії та верхову їзду.

Подробиці розкрив директор Star Wars Jedi: Survivor Стіг Асмуссен в бесіді з Game Informer. Він розповів, що головний герой Кел Кестіс зможе використовувати п'ять бойових стійок. В одній з них протагоніст буде застосовувати два світлових меча, а в другій — клинок з гардой, який дозволить наносити величезну шкоду.

Однак в останньому випадку доведеться прораховувати момент, коли переходити в атаку. Так як стійка важка, на здійснення ударів буде потрібно більше часу.

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Ще один варіант для ведення битв — зв'язка меча і бластера. Традиційні джедаї зневажали стрілецьку зброю і ніколи її не використовували. Але в Star Wars Jedi: Survivor членам Ордену доводиться ховатися і виживати будь-якими способами.

"Це дійсно говорить про те, де ми знаходимося в цій частині історії", — сказав Асмуссен, зазначивши, що минуло п'ять років на часовій шкалі серії і що ситуація стала більш похмурою. "Він нетрадиційний джедай, і йому доводиться робити нетрадиційні речі. Значить, щось, що не схвалювалося за часів розквіту Ордена джедаїв? Кел виявляє, що збирається зробити все, що потрібно".

Окремо Асмуссен повідав про нового персонажа, найманця на ім'я Боді Акуна. У нього з Келом майже братські стосунки. Персонаж буде допомагати в боях і при пошуку маршрутів для подальшого просування.

Кілька слів керівник сказав і про дослідження світу. У Star Wars Jedi: Survivor поглиблять елементи метроідванії в порівнянні з минулою частиною. З'являться цілі райони, куди можна буде потрапити за допомогою комбінацій певних навичок. А подорожі локаціями прискорять і спростять їздові тварини.

Star Wars Jedi: Survivor — основні подробиці

Події другої частини франшизи розгортаються через п'ять років після історії Fallen Order. Кел Кестіс перетворився з падавана на повноцінного джедая, який намагається вижити і протистояти Імперії на краю Галактики.

Бойова система в грі відсилає до Sekiro: Shadows Die Twice. Існують різні типи ударів, комбінацій та парирування, що дозволяє вивести ворога з рівноваги та здійснити критичну атаку.

Світ в проекті побудований за принципами метроідванії. Користувачі зможуть повертатися в уже відвідані місця, щоб за допомогою нових навичок пробиратися в раніше недоступні області.

Star Wars Jedi: Survivor вийде 17 березня на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S.

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