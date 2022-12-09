Як і стверджував інсайдер Том Хендерсон, на церемонії нагородження The Game Awards 2022 Sony і Guerrilla Games анонсували доповнення до Horizon Forbidden West. Воно називається Burning Shores ("Палаючі береги") і відправить користувачів в дикі нетрі Лос-Анджелеса.
Сюжет добавки буде починатися відразу після історії основної гри. Елой відправиться винищувати зловісну загрозу, яка виникла на території вулканічного архіпелагу. До глобальної катастрофи на цих землях розташовувався Лос-Анджелес.
Новий регіон знаходиться на південь від володінь клану Тенакт. Тут користувачів чекають пригоди, персонажі, активності та багато іншого. Розробники обіцяють поділитися подробицями доповнення найближчим часом.
"Наше творче бачення Burning Shores — це амбітне розширення, яке перенесе Елой в руїни Лос-Анджелеса. Це заросле і зруйноване місто, яке можна повністю досліджувати по воді і літаючи на спині Світлокрила. У його тіні таїться масивна машинна загроза-величезний виклик, який Елой повинна подолати, використовуючи всі свої навички і здібності", — прокоментувала анонс Guerrilla.
Burning Shores вийде 19 квітня 2023 року ексклюзивно на PlayStation 5. Розробники пояснюють це бажанням реалізувати свої технічні та творчі амбіції.
Більше про Horizon Forbidden West
- Це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn.
- Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.
- Головною героїнею Forbidden West залишилася мисливиця з племені Нора — Елой. Вона вирушила на західне узбережжя колишніх США і зіткнулася там з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явилася можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.
- Horizon Forbidden West вийшла 18 лютого 2022 року на PS4 і PS5. Гра отримала 88 балів від критиків і оцінку 8 з 10 від користувачів.