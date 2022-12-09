Елой відправиться битися зі зловісною загрозою на території підступного вулканічного архіпелагу.

Як і стверджував інсайдер Том Хендерсон, на церемонії нагородження The Game Awards 2022 Sony і Guerrilla Games анонсували доповнення до Horizon Forbidden West. Воно називається Burning Shores ("Палаючі береги") і відправить користувачів в дикі нетрі Лос-Анджелеса.

Сюжет добавки буде починатися відразу після історії основної гри. Елой відправиться винищувати зловісну загрозу, яка виникла на території вулканічного архіпелагу. До глобальної катастрофи на цих землях розташовувався Лос-Анджелес.

Новий регіон знаходиться на південь від володінь клану Тенакт. Тут користувачів чекають пригоди, персонажі, активності та багато іншого. Розробники обіцяють поділитися подробицями доповнення найближчим часом.

"Наше творче бачення Burning Shores — це амбітне розширення, яке перенесе Елой в руїни Лос-Анджелеса. Це заросле і зруйноване місто, яке можна повністю досліджувати по воді і літаючи на спині Світлокрила. У його тіні таїться масивна машинна загроза-величезний виклик, який Елой повинна подолати, використовуючи всі свої навички і здібності", — прокоментувала анонс Guerrilla.

Burning Shores вийде 19 квітня 2023 року ексклюзивно на PlayStation 5. Розробники пояснюють це бажанням реалізувати свої технічні та творчі амбіції.

Більше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишилася мисливиця з племені Нора — Елой. Вона вирушила на західне узбережжя колишніх США і зіткнулася там з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явилася можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

Horizon Forbidden West вийшла 18 лютого 2022 року на PS4 і PS5. Гра отримала 88 балів від критиків і оцінку 8 з 10 від користувачів.

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