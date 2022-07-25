Ймовірно, користувачів чекає аналог The Frozen Wilds для першої частини.

Horizon Forbidden West має всі шанси отримати доповнення. До такого висновку прийшли користувачі, які вивчили аккаунт однієї з актрис в Instagram.

Пеггі Врієнс брала участь у захопленні рухів для головної героїні гри — войовниці Елой. І судячи з усього, вона повернулася до цієї роботи. Дівчина опублікувала в Instagram відео і фотографію. У короткому ролику вона стоїть в костюмі для захоплення рухів, а напис зверху свідчить, що Врієнс підготувалася до нової сесії зйомок.

А на зображенні компанію актрисі склав Луїс ван Бік. Він озвучив кількох другорядних персонажів в Horizon Forbidden West. Звідси напрошується висновок, що виконавці повернулися до своїх ролей у роботі над доповненням.

Нагадаємо, перша частина серії теж вийшла в лютому і отримала масштабне доповнення The Frozen Wilds через трохи більше восьми місяців. Тому в кінці 2022 року або на початку 2023-го фанатів може очікувати нова пригода Елой.

Більше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишилася мисливиця з племені Нора — Елой. Вона вирушила на західне узбережжя колишніх США і зіткнулася там з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явилася можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

Horizon Forbidden West вийшла 18 лютого 2022 року на PS4 і PS5. Гра отримала 88 балів від критиків і оцінку 8 з 10 від користувачів.

Вас також можуть зацікавити новини: