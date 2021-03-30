Всі бажаючі можуть забрати екшен про ломбакса Ретчета та робота Кланка до 1 квітня.

Студія Insomniac Games оголосила, що у квітні цього року платформер Ratchet & Clank (2016) отримає оновлення для PlayStation 5. З новим патчем гра буде працювати з частотою 60 кадрів на секунду.

Про це розробники повідомили у Твіттері.

Ratchet & Clank потрапив в акцію PlayAtHome, і його дарують власникам консолей PS4 та PS5 без жодних умов. Роздача гри закінчиться 1 квітня о 02:00.

Трейлер Ratchet & Clank

Детальніше про Ratchet & Clank

Детальніше про Ratchet & Clank – це пригодницький платформер від студії Insomniac Games, яка створила супергеройський екшен Marvel's Spider-Man.

Сюжет розповідає про Ретчета, одного з останніх представників раси Ломбаксів, і веселого робота Кланка.

Однією з головних особливостей гри є великий арсенал різноманітної зброї і гаджетів у персонажів.

Гра вийшла у 2016 році, ставши перезапуском всієї франшизи. На агрегаторі Metacritic платформер отримав 85 балів від ЗМІ та 8,4 бала від гравців.

11 червня 2021 року на PlayStation 5 вийде продовження Ratchet & Clank з підзаголовком Rift Apart.

Нагадаємо, нещодавно добірка ініціативи PlayAtHome поповнилася новими тайтлами. До 23 квітня у безкоштовну роздачу потрапило 9 ігор, включаючи адвенчуру Subnautica, головоломку The Witness та VR-хіт Astro Bot Rescue Mission.

А вже з 20 квітня цей список поповнить повне видання постапокаліптичного екшену Horizon Zero Dawn.

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Автор: Сергій Коршунов