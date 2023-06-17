Виникла неабияка суперечка.

Навколо Diablo IV виникла суперечка за участю розробників. Один з авторів Destiny зі студії Bungie розкритикував підхід Blizzard Entertainment до автоматичного підвищення рівнів ворогів в грі. Однак фанати встали на захист проєкту. А керівник компанії відповів саркастичним повідомленням.

Розробник Destiny написав: "Diablo IV закріпила це, автоматичне підвищення рівнів ворогів — це одна з найгірших ідей у відеоіграх. Це ліниво, зводить нанівець частину ігрових стилів, руйнує відчуття сили гравців і просто дурниця. Ніколи не чув, щоб комусь подобався цей тип системи. Упевнений, що, якщо такі люди існують, вони помиляються".

На це керівник Blizzard Майк Ібарра відповів саркастичним зауваженням: "Ліниво, а як же". Фанати теж заступилися за Diablo IV. Користувачі зазначили, що масштабування рівнів ворогів забезпечує зручність. За їхніми словами, така система лежить в основі безлічі проєктів. Однак розробник Destiny вказав саме на Diablo IV через її успішний запуск і високу популярність.

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Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначилася відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийшла 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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