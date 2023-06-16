Часом помилки відбивають бажання грати.

Баги бувають різні. Деякі з них викликають лише усмішку, адже провокують кумедні ситуації і не впливають на геймплей. А окремі помилки здатні знищити весь прогрес в грі і разом з цим бажання продовжувати проходження. З такою ситуацією недавно зіткнувся стример Quin в Diablo IV. Він втратив персонажа, якого прокачував протягом 173 годин.

Користувач розважався в режимі "хардкор" з перманентною смертю. Тобто після загибелі персонаж видаляється назавжди. Quin досяг 91 рівня і якраз завершив забіг в одному з кошмарних підземель.

На відео нижче демонструється, як після проходження випробування з'явився завантажувальний екран. А коли він зник, виникло повідомлення про смерть персонажа. Quin не робив ніяких дій, тому причиною явно став баг в Diablo IV.

Згідно з однією з теорій, герой помер через модифікатор підземелля, який використовував стример. Він змушує отримувати шкоду, коли персонаж знаходиться поблизу різних об'єктів. Quin застосував сферу безпеки, але під час телепортації ця захисна оболонка може діяти некоректно. В результаті персонаж почав втрачати здоров'я, поки тривало завантаження. А після його закінчення герой був уже мертвий.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначилася відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийшла 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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