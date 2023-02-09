Впізнавані приміщення і дизайн замку майже не відрізняються.

Hogwarts Legacy встигла стати хітом, хоча повноцінно ще навіть не вийшла. Поки доступ до гри є тільки у власників Deluxe-видання, але за переглядами на Twitch екшен-RPG вже знаходиться в лідерах. На тлі популярності проекту журналісти IGN вирішили порівняти творіння Avalanche Software і фільми про "Гаррі Поттера". Результат приємно здивував.

На відео, яке присутнє нижче, спочатку показується Гогвортс. Загальний дизайн замку, гострі шпилі веж, оформлення дахів і внутрішній двір дуже схожі між собою. А ось планування відрізняється через різну демонстрацію школи магії в екранізаціях книг.

Зате внутрішні приміщення відтворені один в один. Наприклад, дизайн обідньої зали з першого погляду відсилає до всесвіту "Гаррі Поттера". Те ж саме стосується гвинтових сходів, картин на стінах в коридорах і факультетських кімнат. Локації поруч з Гогвортсом схожі не менше. Це помітно по будиночку Гегріда і полю для квідичу.

Порівняння проводилося не тільки за зовнішнім виглядом оточення. Журналісти зіставили тролів, тестралів, ельфів та інших істот. Різниця майже непомітна, що лише в черговий раз підтверджує повагу Avalanche Software до першоджерела.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

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