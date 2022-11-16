У ролику Данстар виглядає набагато краще, ніж у грі.

The Elder Scrolls V: Skyrim — беззаперечний культовий хіт на всі часи. І хоча гра непогано постаріла, вона не витримує порівняння з новими проектами. Фанати намагаються виправити це за допомогою модифікацій, жертвуючи продуктивністю. А ось 3D-художник Лео Торрес вирішив піти далі і відтворити шматочок Skyrim на сучасному рушії Unreal Engine 5.

Ціллю розробника став Данстар — одне з основних міст в екшен-RPG Bethesda. Воно розташоване на північному березі Скайріма і має статус столиці регіону Білий Берег. Торрес у своїй роботі взяв за основу планування населеного пункту і архітектуру, а решту реалізував з нуля.

Відео, яке 3D-художник створив у кінематографічному форматі, демонструє, наскільки красивим вийшов Данстар на UE5. В очі відразу кидається фотореалістичне оточення. Це стосується снігового покриву і вершин на задньому плані. Будинки, вода, дороги і загородження теж вражають якістю завдяки технології Nanite, що відповідає за геометрію об'єктів. А Lumen забезпечила освітлення в режимі реального часу. Його Торрес показав у фрагменті, коли сходить сонце і з'являються фізично коректні тіні.

Розробник навіть прогулявся оновленим Данстаром з видом від першої особи. У цей момент помітні проблеми з оптимізацією, проте візуальна краса їх компенсує. При перегляді ролика навіть може виникнути бажання побачити ще один ремастер знаменитої екшен-RPG від Bethesda.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуіну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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